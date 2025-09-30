Amazon presenta una gamma innovativa di dispositivi smart

Amazon ha presentato una gamma di dispositivi che ridefinisce il concetto di casa intelligente. Dall’audio premium e dal design rinnovato dei nuovi Echo, pronti per Alexa+ e dotati di "AI Accelerator", alle videocamere Ring con tecnologia Retinal Vision per immagini in 4K, fino alle soluzioni Blink che offrono una visione panoramica a 180 gradi. Sul fronte intrattenimento, Fire TV introduce stick e smart TV più veloci, con funzioni avanzate come la modalità ambiente e la tecnologia OmniSense. Un ecosistema integrato che porta l’intelligenza ambientale al centro dell’esperienza quotidiana.

Echo: audio premium e AI integrata

Amazon rinnova la linea Echo con quattro modelli che combinano design elegante e prestazioni elevate. I nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11 offrono display edge-to-edge e colori più vividi, mentre Echo Dot Max garantisce bassi tre volte più profondi rispetto alle versioni precedenti. Echo Studio, più compatto del 40%, supporta audio spaziale e Dolby Atmos. Tutti i dispositivi sono dotati di chip dedicati e AI Accelerator, pronti per Alexa+ e per esperienze di intelligenza ambientale.

Ring: videocamere 4K con tecnologia Retinal Vision

La sicurezza domestica compie un salto di qualità con le prime videocamere 4K di Ring. Grazie alla tecnologia Retinal Vision, i nuovi modelli Wired Video Doorbell Pro, Outdoor Cam Pro e Floodlight Cam Pro offrono immagini nitide e zoom fino a 10x. La gamma si completa con Indoor Cam Plus e Wired Doorbell Plus, dotate di tecnologia Retinal 2K per una visione ottimizzata anche in spazi interni.