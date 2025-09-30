Amazon presenta una gamma innovativa di dispositivi smart

Echo, Fire TV, Ring e Blink: si aggiorna l'ecosistema connesso progettato per il futuro dell’intelligenza artificiale
Amazon ha presentato una gamma di dispositivi che ridefinisce il concetto di casa intelligente. Dall’audio premium e dal design rinnovato dei nuovi Echo, pronti per Alexa+ e dotati di "AI Accelerator", alle videocamere Ring con tecnologia Retinal Vision per immagini in 4K, fino alle soluzioni Blink che offrono una visione panoramica a 180 gradi. Sul fronte intrattenimento, Fire TV introduce stick e smart TV più veloci, con funzioni avanzate come la modalità ambiente e la tecnologia OmniSense. Un ecosistema integrato che porta l’intelligenza ambientale al centro dell’esperienza quotidiana.
Echo: audio premium e AI integrata
Amazon rinnova la linea Echo con quattro modelli che combinano design elegante e prestazioni elevate. I nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11 offrono display edge-to-edge e colori più vividi, mentre Echo Dot Max garantisce bassi tre volte più profondi rispetto alle versioni precedenti. Echo Studio, più compatto del 40%, supporta audio spaziale e Dolby Atmos. Tutti i dispositivi sono dotati di chip dedicati e AI Accelerator, pronti per Alexa+ e per esperienze di intelligenza ambientale.
Ring: videocamere 4K con tecnologia Retinal Vision
La sicurezza domestica compie un salto di qualità con le prime videocamere 4K di Ring. Grazie alla tecnologia Retinal Vision, i nuovi modelli Wired Video Doorbell Pro, Outdoor Cam Pro e Floodlight Cam Pro offrono immagini nitide e zoom fino a 10x. La gamma si completa con Indoor Cam Plus e Wired Doorbell Plus, dotate di tecnologia Retinal 2K per una visione ottimizzata anche in spazi interni.
Blink: visione panoramica e qualità 2K
Blink presenta videocamere compatte e potenti, come la Mini 2K+, che offre immagini in alta definizione e funzioni smart. La novità più interessante è Blink Arc, una soluzione che unisce due videocamere in un’unica inquadratura panoramica a 180 gradi, pensata per gli abbonati Blink Plus. Un’innovazione che semplifica il monitoraggio e amplia la copertura senza interruzioni.
Fire TV: streaming più veloce e personalizzato
Sul fronte intrattenimento Amazon lancia Fire TV Stick 4K Select, con prestazioni elevate e compatibilità con i principali servizi di streaming, incluso Xbox Gaming. Le nuove smart TV Fire TV Serie 2 e Serie 4 offrono immagini HD e 4K con velocità migliorata del 30%, mentre la gamma Omni QLED aumenta la luminosità del 60% e introduce la tecnologia OmniSense per un’esperienza interattiva. Funzioni come “Continua a guardare” e Live Guide, infine, rendono la ricerca dei contenuti più semplice e intuitiva.