Il fondatore e ceo di Spotify Daniel Ek si dimette: cosa succede ora

Dopo l'annuncio le azioni di Spotify sono crollate del 6%. Ek sarà sostituito dai co-presidenti e dirigenti Gustav Söderström e Alex Norström come co-amministratori delegati, ha dichiarato l’azienda in un comunicato. La transizione avverrà il 1° gennaio 2026. Il fondatore della big company che, secondo Forbes ha un patrimonio netto di 9,8 miliardi di dollari , ha portato Spotify ad una capitalizzazione di mercato di 140 miliardi di dollari. CNBC riporta che nel suo rapporto sugli utili del secondo trimestre, la società ha dichiarato che prevede di aggiungere 14 milioni di utenti attivi e cinque milioni di nuovi abbonati Premium netti per il trimestre in corso, nonostante l’ulteriore aumento dei prezzi annunciato ad agosto. Da settembre infatti, i prezzi dell'applicazione sono aumentati da 10,99 a 11,99 euro al mese per gli abbonati premium nei mercati tra cui Asia meridionale, Medio Oriente, Africa, Europa, America Latina e regione Asia-Pacifico.

Le origini di Spotify

Daniel Ek, nato a Stoccolma nel 1983 ha fondato l'azienda nel 2006 e l'ha vista crescere fino a diventare la piattaforma musicale più grossa al mondo con 300 milioni di abbonati: "Il motivo per cui lo stiamo facendo è che Gustav e Alex stanno facendo un ottimo lavoro alla guida dell'azienda dopo aver assunto il ruolo di vice amministratori delegati all'inizio del 2023" ha dichiarato Ek in un video pubblicato su X riferendosi ad ai vice presidenti dell'azienda Alex Norstroem e Gustav Soederstroem. "Ho due figli ma Spotfiy è come il mio terzo figlio e ora è come se si stesse laureando" ha rimarcato Ek e rassicura gli azionisti che avrà un ruolo da presidente attivo "stile europeo". Spotify nacque con l'obiettivo di affrontare i diffusi problemi di pirateria che affliggono l'industria musicale, utilizzando la pubblicità e il denaro ricavato dagli abbonamenti per pagare i titolari dei diritti sulla musica popolare sulla piattaforma. Con il passare degli anni, la sua presa sugli ascoltatori è aumentata con l'espansione nei podcast e negli audiolibri, anche se il predominio dell'azienda sulle royalties ha provocato frequenti scontri con i musicisti, che hanno criticato spesso i termini contrattuali legati alla remunerazione del diritto d'autore e della riproduzione musicale.