Su Spotify arriva finalmente l'audio lossless, cos'è e come funziona

Tecnologia

Spotify introduce l'opzione Lossless, che assicura uno streaming in alta qualità fino a 24 bit/44. Lossless indica un formato di file audio compresso che preserva tutte le informazioni dell'audio originale

Spotify avvia la distribuzione dell'audio in formato lossless, disponibile per tutti gli attuali abbonati a Spotify Premium senza alcun costo aggiuntivo.

Con il termine "lossless" si indica un formato di file audio compresso che preserva tutte le informazioni dell'audio originale, senza alcuna perdita di qualità durante la compressione e decompressione. A differenza del formato lossy, che scarta i dati non essenziali, il formato lossless riduce le dimensioni del file mantenendo tutti i dettagli e la qualità, offrendo un'esperienza di ascolto fedele alla registrazione originale, paragonabile a quella di un CD o superiore.

Il lancio

Il lancio della nuova funzionalità avverrà entro ottobre in 50 mercati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone. Chi è abilitato riceverà una notifica per l'abilitazione, poi un indicatore "lossless" apparirà nella schermata di riproduzione e nel menu Connect.

I dettagli tecnici

L'audio lossless di Spotify ha una qualità di 24-bit / 44.1 kHz in formato FLAC. Sebbene si tratti di un notevole passo avanti, i principali concorrenti come Apple Music, Tidal e Qobuz offrono già un supporto Hi-Res fino a 24-bit / 192 kHz. 

