Nintendo Switch 2, Kirby e la terra perduta. Ora l'avventura sarà 3D

Anche per l’amatissimo Kirby è giunto il momento di fare ritorno su Nintendo Switch 2, con Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale. Sbarcato sul mercato lo scorso 28 agosto solo sulla nuova console di Nintendo, questo è il primo videogioco a piattaforme in 3D della serie dedicata al ghiotto eroe rosa. La veste grafica e i frame rate sono migliorati e c'è una nuova storia inedita tutta da vivere: Il mondo astrale . Dopo che un potente meteorite ha colpito il mondo, infatti, Kirby dovrà spingersi oltre i confini conosciuti e affrontare nuove sfide in scenari mai esplorati prima. Grazie alle sue iconiche abilità e a trasformazioni inedite legate al potere della boccomorfosi , il piccolo eroe rosa potrà sfruttare espedienti ancora più fantasiosi per superare ostacoli e nemici in questa entusiasmante avventura stellare.

Il primo capitolo tridimensionale di una nuova avventura

Kirby e la terra perduta è il primo capitolo tridimensionale della serie e invita i giocatori a esplorare un affascinante scenario dominato dalla natura, che ha ormai soppiantato ogni traccia di civiltà. In questa nuova avventura, Kirby approda in un territorio ignoto, scoprendo che i suoi amici Waddle Dee sono stati catturati dal temibile esercito delle bestie. Determinato a liberarli, partirà per un viaggio memorabile, accompagnato dal simpatico compagno Elfilin.

L’intera esperienza di gioco può essere vissuta sia in solitaria, sia con un amico: un secondo giocatore, infatti, potrà affiancare Kirby impersonando Waddle Dee Aiutante, grazie alla modalità cooperativa locale, che permetterà di condividere un Joy-Con 2. Oltre a quelle più classiche, come Spada o Raggio, in questa avventura hanno fatto il loro debutto due nuove trasformazioni: Trivella, che permette di scavare nel terreno e sorprendere gli avversari con un potente assalto dal basso, ed Esploratore, utile per scovare le minacce distanti. La novità più affascinante è però la boccomorfosi, un’abilità speciale che consente a Kirby di inglobare grandi oggetti e assurmene l’aspetto e le funzioni. In questo modo, sarà possibile trasformarsi in un’automobile per viaggiare più velocemente, diventare un distributore automatico che lancia lattine come proiettili e assumere tante altre forme indispensabili per portare a termine l’avventura.

Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale è disponibile in digitale sia su Nintendo eShop, sia su My Nintendo Store, dove sarà possibile acquistare anche la versione fisica. Per chi è già in possesso di una copia di Kirby e la terra perduta per Nintendo Switch, è disponibile un pacchetto di upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale. Sia la versione completa, sia il solo upgrade sono compatibili unicamente con Nintendo Switch 2.