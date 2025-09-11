OpenAI e Oracle, accordo da 300 miliardi di dollari per IA

OpenAI e Oracle, accordo da 300 miliardi di dollari per sviluppo intelligenza artificialeTecnologia
Il contratto con Oracle richiederà 4,5 gigawatt di capacità energetica, all'incirca paragonabile all'elettricità consumata da 4 milioni di persone
OpenAI ha firmato un contratto con Oracle per acquistare 300 miliardi di dollari in potenza di calcolo in circa 5 anni, un impegno enorme che supera di gran lunga l'attuale fatturato della startup: lo scrive il Wall Street Journal.
Wsj: contratto record per 4,5 gigawatt di capacità energetica
E' uno dei più grandi contratti cloud mai firmati, a dimostrazione di come la spesa per i data center di IA stia raggiungendo nuovi massimi nonostante i crescenti timori per una potenziale bolla. Il contratto con Oracle richiederà 4,5 gigawatt di capacità energetica, all'incirca paragonabile all'elettricità prodotta da più di 2 dighe di Hoover o alla quantità consumata da circa 4 milioni di persone.