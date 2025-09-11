Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

OpenAI e Oracle, accordo da 300 miliardi di dollari per sviluppo intelligenza artificiale

Tecnologia
©Getty

Il contratto con Oracle richiederà 4,5 gigawatt di capacità energetica, all'incirca paragonabile all'elettricità consumata da 4 milioni di persone

ascolta articolo

OpenAI ha firmato un contratto con Oracle per acquistare 300 miliardi di dollari in potenza di calcolo in circa 5 anni, un impegno enorme che supera di gran lunga l'attuale fatturato della startup: lo scrive il Wall Street Journal.

Wsj: contratto record per 4,5 gigawatt di capacità energetica       

E' uno dei più grandi contratti cloud mai firmati, a dimostrazione di come la spesa per i data center di IA stia raggiungendo nuovi massimi nonostante i crescenti timori per una potenziale bolla. Il contratto con Oracle richiederà 4,5 gigawatt di capacità energetica, all'incirca paragonabile all'elettricità prodotta da più di 2 dighe di Hoover o alla quantità consumata da circa 4 milioni di persone.  

Approfondimento

OpenAI, arriva piattaforma lavoro basata su intelligenza artificiale

Tecnologia: Ultime notizie

OpenAI e Oracle, accordo da 300 miliardi di dollari per IA

Tecnologia

Il contratto con Oracle richiederà 4,5 gigawatt di capacità energetica, all'incirca paragonabile...

UGREEN presenta i nuovi caricatori della linea MagFlow: i dettagli

NOW

Utilissimi sia da utilizzare in viaggio che sulla scrivania o sul comodino, i nuovi caricatori...

Su Spotify arriva finalmente l'audio lossless: cos'è e come funziona

Tecnologia

Spotify introduce l'opzione Lossless, che assicura uno streaming in alta qualità fino a 24...

Disinformazione, l’analisi: chabot IA riportano fake news in 35% casi

Tecnologia

Secondo la società di monitoraggio dell'affidabilità dei siti di notizie e informazioni, che ha...

ComoLake 2025, il futuro del digitale si incontra sul lago di Como

Tecnologia

Organizzato da Micromegas Comunicazione, il ComoLake - Digital Innovation Forum - è promosso...

Tecnologia: I più letti