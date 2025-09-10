ComoLake 2025, il futuro del digitale si incontra sul lago di Como

Dal 14 al 17 ottobre 2025 nella suggestiva location di Villa Erba a Cernobbio si terrà il ComoLake - Digital Innovation Forum . Durante il summit, che riunisce leader istituzionali, accademici e industriali da oltre 15 Paesi, saranno discussi temi più disparati: dal futuro dell'intelligenza artificiale alla sanità digitale, dalla mobilità sostenibile al quantum computing. Per garantire la massima visibilità e fruibilità, l’edizione 2025 sarà accompagnata dal lancio del Digital Innovation Channel, piattaforma multimediale che trasmetterà i lavori in live streaming e on demand, oltre a ospitare podcast e contenuti originali realizzati dai partner nei mesi precedenti al Forum.

I temi e le sessioni del Forum

Dal 14 al 16 ottobre si terranno le giornate di conferenza, mentre il 17 ottobre sarà interamente dedicato al Partner Network & Innovation Exchange, un momento di networking e occasione di confronto e business riservato alle startup innovative, ai fondi di investimento e ai centri di ricerca. Durante la giornata, le giovani imprese avranno l’occasione di presentare i propri progetti con sessioni di elevator pitch, confrontarsi con investitori e stakeholder e partecipare a workshop tematici curati dai partner del Forum. Il Forum si articolerà in sei sessioni plenarie e dieci sessioni parallele di approfondimento, dedicate all’innovazione e alla transizione digitale. Tra i temi al centro del dibattito: Intelligenza Artificiale e i suoi impatti su economia, società e istituzioni; Mobilità e Trasporti, con scenari di elettrificazione, intermodalità e smart cities; Quantum Computing, con focus sul ruolo dell’Europa e delle sue industrie nella competizione globale; Sanità Digitale, tra telemedicina, ospedali virtuali e innovazioni farmaceutiche basate su modelli computazionali; Energia e Sostenibilità, con attenzione a decarbonizzazione, idrogeno e nuove fonti.