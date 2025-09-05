Torna ECO, il festival della mobilità sostenibile e città intelligenti

Svelato il programma dell’evento del 16 e 17 settembre a Roma. Si farà il punto sulla transizione ecologica della mobilità di persone e merci in Italia. Tra i protagonisti attesi i Ministri Adolfo Urso e Gilberto Pichetto Fratin. Sarà presentato anche uno studio dell’Istituto Piepoli che definisce l’indice di mobilità sostenibile degli italiani.

Il 16 e 17 settembre 2025, in coincidenza con l’inizio della “Settimana europea della Mobilità 2025”, si terrà a Roma (presso il Centro Congressi di Piazza di Spagna, in via Alibert 5A) la terza edizione di ECO, il Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti (https://ecofest.net/programma/)



L’evento farà il punto sullo stato dell’arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci, focalizzandosi su tematiche strategiche per il nostro Paese: sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, avanzata della mobilità elettrica, innovazione, logistica, intermodalità, economia circolare, governance, salute e sicurezza, educazione e cultura ambientale, riforestazione urbana.



Il programma



Ad aprire la manifestazione, il 16 settembre, saranno i saluti istituzionali del vice Presidente ANCI Vito Parisi e di Eugenio Patané, Assessore Mobilità del Comune di Roma, che precederanno le interviste, previste nella mattinata, sulle tematiche di più stretta attualità al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Gilberto Pichetto Fratin.

Uno dei momenti clou della manifestazione riguarderà la presentazione dei risultati de “L’indagine sulla mobilità sostenibile in Italia”, realizzata dall’Istituto Piepoli. Lo studio, che ha coinvolto un campione rappresentativo di 1.000 italiani, fornirà dati e trend interessanti sulle abitudini di spostamento, sulla consapevolezza dell’impatto ambientale delle proprie abitudini, sulla pluralità tecnologica, sull’economia circolare e sull’impatto dell’IA nel mondo della mobilità e dei trasporti. Assoluta novità proposta da questa ricerca sarà la definizione, sulla base delle risposte raccolte, di un indice di mobilità sostenibile dei cittadini italiani.





L’apertura dei lavori del 17 settembre vedrà l’intervento di Edoardo Rixi, Viceministro Infrastrutture e Trasporti.



A fornire ulteriori spunti di dibattito saranno poi gli interventi di: Manuel Marsilio, Industry & Road Safety Ambassador per WBIA all’ONU e OMS, sul ruolo chiave della bicicletta nella visione europea del trasporto Sostenibile; del docente Bruno Dalla Chiara del Politecnico Torino sull’opzione idrogeno come alternativa al petrolio per una mobilità più sostenibile; di Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura e coltivazioni arboree presso l’Università di Firenze sull’importanza di riforestare le nostre città; di Carla Ancona, Dipartimento Epidemiologia SSR Lazio Salute e Ambiente sull’impatto della mobilità sull’inquinamento atmosferico; di Damiano Meola, Direttore Marketing The Data Appeal Company.





Durante il Festival ogni partner premierà una realtà che si è distinta nei diversi ambiti della mobilità e della sostenibilità.