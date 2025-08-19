Made by Google, anticipazione sui nuovi Pixel 10 e possibili novità

Introduzione
L'azienda di Mountain View si appresta a svelare gli smartphone di ultima generazione Pixel 10. Durante l'evento Made by Google 2025 in programma domani, 20 agosto, saranno presentati anche altri dispositivi della gamma, dallo smartwatch Pixel Watch 4 agli auricolari Pixel Buds Pro 2, in uscita a ottobre insieme a Pro Fold.
Quando si svolge Made by Google
Per il secondo anno consecutivo l'appuntamento per gli appassionati e non solo delle ultime novità tecnologiche in casa Google è stato anticipato di un paio di mesi e avrà luogo il 20 agosto alle 19:00 ora italiane.
Svelato il nuovo design
L'attesa crescente sul nuovo Pixel 10 e il rischio di fughe di notizie dai leaker hanno spinto l'azienda californiana a rivelare in anticipo, tramite una campagna su Google Store, le prime informazioni, dal design ai colori. Oltre alle cromature classiche, arriva la nuova tonalità "Moonstone", un mix tra grigio e azzurro ghiaccio. Non è escluso poi il debutto delle tre fotocamere posteriori su tutti i modelli, dal base fino al Pro XL che tuttavia si annuncia più performante.
Configurazione hardware dei nuovi smartphone
Secondo le ultime indiscrezioni i modelli Pixel Pro godranno di 16 GB di memoria Ram, 4 in più dei dispositivi base. Su tutta la gamma sarà installato un sistema operativo Android 16 e la batteria promette un'autonomia di oltre 24 ore. Per quanto riguarda i display poi si passa da Actua 6,3 pollici di Pixel 10 base a Super Actua 6,8 pollici di Pixel 10 Pro XL.
Tensor G5
Più che nell'aspetto esteriore, in linea con il precedente Pixel 9, le novità principale dovrebbe però riguardare soprattutto la prestazione con l'arrivo del chip Tensor G5. Secondo anticipazioni, il nuovo processore, sviluppato direttamente dal colosso californiano, segna un punto di rottura rispetto al passato con la produzione affidata alla taiwanese Tsmc al posto della collaborazione con la coreana Samsung.
Intelligenza artificiale
Obiettivo del nuovo chip Tensor G5, prodotto con architettura a 4 nanometri, è di apportare un salto di qualità sia nella funzionalità generale sia nell'efficienza energetica. Il processore, montato sui Pixel 10, promette miglioramenti anche sull'elaborazione dell'intelligenza artificiale di Google Gemini.
Nuove funzionalità
Tra le nuove funzionalità relative all'IA che potrebbero vedere la luce con Pixel 10 spicca "speak to tweak" che consente di cambiare fotografie e contenuti multimediali attraverso i comandi vocali. Gemini, integrato nel sistema operativo Android, si appresta ad avanzare nei dispositivi Pixel con un potenziamento della funzionalità predittiva, di trascrizioni automatiche e di gestione dell'autonomia.
Ricarica con base magnetica
Novità si annunciano inoltre per quanto riguarda la ricarica. Stando a quanto trapelato finora, Google Pixel 10 potrebbe dotarsi di un supporto wirless Qi2 magnetico. Sulla falsa riga della tecnologia Magsafe di Apple, la base magnetica mira a garantire una ricarica più stabile e rapida tramite l’allineamento di caricatore e dispositivo.
Ritardo su Pixel Pro Fold
Dal 9 ottobre dovrebbe invece approdare sul mercato lo smartphone pieghevole Pixel Pro Fold 10, insieme agli accessori Pixel Watch 4 e ai nuovi auricolari Pixel Buds 2a. I motivi del ritardo potrebbero essere legati ai problemi nella catena di approvvigionamento sugli aspetti più specifici del modello, dai display alla cerniera. Pixel Pro Fold dovrebbe in ogni caso debuttare in versione globale e dunque arrivare anche sul mercato italiano a differenza di quanto avvenuto con le versioni precedenti.
Caratteristiche tecniche
Per quanto riguarda le caratteristiche, il nuovo "pieghevole" di Google dovrebbe comparire con display esterno da 6,4 pollici e interno fino a 8 pollici. entrambi dotati di pannelli Oled. Come per la linea di smartphone tradizionali, Fold 10 dovrebbe contenere il nuovo chip Tensor G5 insieme al chip Titan M2 per la sicurezza. Conferme arrivano invece sui 16 GB di Ram e fino a 1Tb di memoria per l'archiviazione interna, non espandibile.
Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2a
Per quanto riguarda lo smartwatch Pixel Watch 4, le indiscrezioni pongono l'accento sul design che spinge il display più vicino ai bordi migliorando l'immersione visiva. La protezione è affidata al Gorilla Glass rinforzato ma miglioramenti sono attesi anche sul piano della ricarica, il 25% più veloce. Tra le nuove funzionalità dovrebbero debuttare il rilevamento dell'umidità e un'integrazione potenziata con l'IA di Gemini. Sul fronte degli auricolari, Pixel Buds 2 promette un'autonomia di 7 ore con singola carica. Rispetto alla versione precedenti tuttavia bisognerà rinunciare alla ricarica wireless e alla funzione IA di rilevamento delle conversazioni.
