L'Ia cancellerà la figura dei traduttori? Spoiler: no

DeepL è una piattaforma di intelligenza artificiale linguistica, fondata nel 2017 con un obiettivo: riuscire ad abbattere le barriere del linguaggio con l'aiuto dell’IA. Nel 2025 è stata inserita nella lista delle 100 aziende più influenti del TIME.

Con Jarek Kutylowski, founder e CEO di DeepL, abbiamo parlato di come stia cambiando, oggi, l’apprendimento delle lingue con l’IA, del futuro di professioni come interpreti e traduttori e dei risultati che l’Europa sta ottenendo in campo tecnologico.