Cestino nascosto di WhatsApp: cos'è e come svuotarlo

Il cosiddetto “cestino nascosto” non è una funzione segreta né appena lanciata. Esiste da tempo ed è uno strumento prezioso per chi vuole alleggerire la memoria del telefono senza perdere dati importanti

Senza nemmeno accorgercene, spesso nel nostro smarphone WhatsApp diventa un accumulatore silenzioso di gigabyte. Foto, video, messaggi vocali e documenti si aaggiungono giorno dopo giorno, intasandone la memoria, quindi è necessario di tanto in tanto liberare una fetta consistente dello spazio occupato dai file multimediali e archiviati automaticamente sul dispositivo che in poco tempo, possono arrivare a pesare anche decine di gigabyte. Anche se nell'app di messaggistica non esiste un cestino vero e proprio come su un computer, è possibile utilizzare una funzione chiamata “Gestisci spazio” che consente di individuare ed eliminare i file accumulati nelle chat, in modo selettivo e permanente.