PS5 e Xbox, 10 giochi tra i più attesi in uscita nel 2025

Uno dei titoli di punta è "Death Stranding 2: On The Beach" sequel del gioco di Hideo Kojima che arriverà in esclusiva su PlayStation 5 circa sei anni dopo l'uscita del primo capitolo. Sempre su PS5, è atteso anche "Ghost of Yōtei", il sequel di Ghost of Tsushima, grande successo del 2020, ambientato più di tre secoli dopo le avventure di Jin Sakai. Nel nuovo capitolo, il protagonista Atsu intraprende un viaggio nelle terre circostanti il monte Yōtei, una zona densa di vegetazione selvaggia, distese di neve e pericoli imprevedibili. Un altro titolo in uscita nel 2025 che sta catturando l'attenzione è "Hell is Us", un'avventura d'azione in terza persona che combina combattimenti ravvicinati con l'esplorazione di un mondo semi-aperto. I giocatori dovranno affrontare creature misteriose e svelare i segreti di una realtà oscura e ostile. Sempre per PS5 e Xbox, è stato annunciato "Assassin's Creed Shadows", che porta la celebre serie Ubisoft nel Giappone feudale. I giocatori vestiranno i panni di un assassino shinobi e di un leggendario samurai, esplorando un mondo aperto ricco di dettagli e affrontando una nuova era di caos e rivolte.

Sparatutto, giochi di ruolo e altri nuovi titoli in arrivo



Tra gli sparatutto in prima persona, è in arrivo “DOOM: The Dark Ages”, prequel di “Doom” (2016) e “DOOM: Eternal”. In questo capitolo, il giocatore ritorna nei panni del DOOM Slayer, il leggendario guerriero ammazza-demoni che combatte senza sosta contro gli inferi. Anche i fan dei giochi di ruolo avranno pane per i loro denti: "Avowed", sviluppato da Obsidian Entertainment, immergerà i giocatori nell'universo di "Pillars of Eternity" con un'avventura in prima e terza persona esclusiva per Xbox Series X|S. Inoltre, FromSoftware ha sorpreso tutti con l'annuncio di "Elden Ring: Nightreign" durante i Game Awards. Questo nuovo titolo standalone offrirà una componente multiplayer e arriverà su PC, PS4, PS5 e Xbox.

Parallelamente, Xbox accoglierà "Fable" e "South of Midnight”, un action-adventure gothic fantasy firmato Compulsion Games. Infine, "Monster Hunter Wilds" di Capcom è destinato a catturare l'interesse degli appassionati della caccia ai mostri. Previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S, questo nuovo capitolo della popolare serie Capcom promette nuove ambientazioni e sfide per i giocatori.



