4 videogiochi: eFootball, Cod Black Ops 6, Goat Simulator e Jamboree

4 videogiochi provati da noi. eFootball è sempre in evoluzione ma arriva un aggiornamento con tante sorprese. E poi il nuovo capitolo del titolo Activision Call of Duty Black Ops 6, l'esilarante Goat Simulator Remastered e la festa più grande di sempre con Super Mario Party Jamboree

eFootball 2025 La versione di eFootball 2025 come oramai succede da qualche anno è molto giocabile e accattivante. Abbiamo trovato il gioco sempre più realistico e i difensori adesso sono più difficili da superare. Nei prossimi mesi dovrebbero arrivare altri aggiornamenti che porteranno ulteriori migliorie al titolo Konami. Nell'attesa è arrivata la collaborazione con la serie manga calcistica "Capitan Tsubasa", in Italia è il famoso "Holly e Benjy". Durante la campagna gli utenti riceveranno ricompense e potranno partecipare ad eventi come protagonisti personaggi celebri come Holly, Benjy, Philip Callagan, Bruce Harper e Mark Lenders.

eFootball 2025

Call of Duty Black Ops 6 Call of Duty torna con il nuovo capitolo Black Ops 6. Il famoso sparatutto di Activision è pronto per far divertire i suo affezionati. Call of Duty Black Ops 6, è un thriller spionistico ambientato nei primi anni '90, un periodo segnato dalla fine della Guerra Fredda e dall’ascesa degli Stati Uniti come superpotenza. I personaggi dovranno far luce su una cospirazione che scuote le fondamenta del governo americano. Tante mappe e relative missioni disponibili da giocare in diverse modalità in base alla propria preparazione. E poi c'è il ritorno alla classica modalità Zombi a round. Il gameplay non si discosta molto dalle versioni precedenti. Una novità molto apprezzata è l'introduzione del movimento assoluto: cioè la possibilità di effettuare facilmente scatti, scivolate e tuffi in ogni direzione, mantenendo la possibilità di sparare durante lo svolgimento dell'azione.

Call of Duty Black Ops 6

Goat Simulator Remastered A molti magari farà storcere il naso ma a noi Goat Simulator Remastered ci è piaciuto. Il titolo di Coffee Stain Studios è molto divertente. Massima libertà di azione e via a creare scompiglio al comando di una capra. Non ci sono dei veri obiettivi da raggiungere. Si posso dare testate ai pedoni o prendere a calci oggetti casuali. E' un gioco che non richiede chissà quale competenza, si può giocare con più utenti in contemporanea e soprattutto non occorre farsi troppo domande...

Goat Simulator Remastered

Super Mario Party Jamboree E' il più grande Mario Party di sempre. Stiamo parlando di Jamboree per Nintendo switch. Più di 110 minigiochi e 22 personaggi selezionabili, tutti da provare: da soli, in compagnia e online. Ci sono ben sette tabelloni tra cui scegliere l'avventura che più ci piace. I paesaggi sono molto belli, il gioco, come sempre è fluido con tante sorperse. Ci saranno puzzle da risolvere, giochi di equilibrio ed enigmi da risolvere. La novità di questa edizione sono proprio i Jamboree, degli "amici" che se ottenuti permettono di utilizzare mosse speciali. Il format del gioco è come quello del gioco dell'oca, facile, intuitivo e divertente.