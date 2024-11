Quando esce Spotify Wrapped 2024? Ecco la possibile data

Sta per arrivare il riepilogo delle tendenze di ascolto personalizzate degli utenti della piattaforma musicale. Negli ultimi due anni Spotify aveva lanciato il Wrapped l'ultimo mercoledì di novembre che però, quest'anno, è passato senza novità. Ecco gli indizi e le ipotesi per la data di rilascio del 2024 ascolta articolo

Si avvicina il momento di tirare le somme dell’anno che sta per finire e come sempre anche Spotify ha annunciato l’uscita del suo Wrapped 2024. L’atteso riepilogo dei contenuti audio più ascoltati sulla piattaforma sta per arrivare. L’azienda non ha ancora reso nota la data esatta ma, stando all’esperienza degli scorsi anni, potrebbe essere nei prossimi giorni. La stima degli utenti di Reddit (forum di social news e intrattenimento) e della stessa community di Spotify fa pensare che il giorno di lancio del Wrapped 2024 potrebbe essere tra il 30 novembre e il 5 dicembre.

Indizi e ipotesi Il riassunto delle proprie tendenze d’ascolto per l’anno che si sta per concludere è ormai diventato un’abitudine degli utenti della piattaforma di streaming musicale. Negli ultimi anni il Wrapped era stato lanciato l’ultimo mercoledì del mese di novembre: sarebbe quindi dovuto succedere lo scorso 27 novembre che però è trascorso senza novità. Secondo alcune indiscrezioni emerse dai post su Reddit, la data del 2024 potrebbe essere il 4 dicembre, quindi il primo mercoledì del mese. Alcuni indizi inoltre portano a pensare che in Indonesia sia previsto un Concerto Spotify Wrapped per il 5 dicembre, elemento che rafforza l’ipotesi della data di uscita sull’app il giorno precedente. Leggi anche Lady Gaga e Bruno Mars nella storia: il record di Die With A Smile

L’analisi degli ascolti Spotify solitamente monitora gli ascolti di ciascun utente da inizio gennaio fino al 31 ottobre. Non si tratta di un periodo certo o ben definito in quanto la piattaforma ha sempre volutamente tenuto nascosta tale informazione. L’ipotesi, però, è che l’analisi si interrompa al massimo a inizio novembre in modo da permettere l’elaborazione dei dati e la pubblicazione del riepilogo intorno ai primi giorni di dicembre. Leggi anche Spotify Wrapped 2023, “Il caso Elisa Claps” nella top10 dei podcast

Come si ottiene il proprio Wrapped Ma come fare per ottenere e visualizzare il proprio riepilogo del 2024? Semplice: basterà aprire l’app di Spotify e in automatico comparirà il tool di Wrapped, come una pagina di benvenuto al momento dell’accesso alla piattaforma. Cliccandoci sopra apparirà il riassunto del 2024 personalizzato: ogni anno Spotify aggiunge nuove opzioni, come successo nel 2023 con le “personalità musicali” o le emozioni nei diversi momenti della giornata.

