Bluesky raddoppia il suo fandom. Merito dell'esodo da X?

Dopo l'abbandono, ieri, di numerosi vip, tra cui molti italiani da Pelù a Elio, a Piovani, si intensifica la fuga dal social X. Ma l'emorragia di utenti è in corso da tempo, tanto che in un solo giorno, il 7 novembre scorso, secondo l'ultimo rilevamento disponibile, sono state registrate 115.000 disattivazioni. Si tratta della perdita maggiore per il social da quando è guidato da Elon Musk, secondo un'analisi di SimilarWeb, che analizza il traffico in rete. Nello stesso periodo, il concorrente diretto, Bluesky, ha fatto registrare un picco di iscritti, con il manager di Bluesky, Rose Wang che ha confermato il raggiungimento di 15 milioni di utenti, raddoppiando di fatto la base utenti negli ultimi 90 giorni: martedì la società ha dichiarato di aver ottenuto 1 milione di nuove iscrizioni solo nella scorsa settimana, come riporta la Cnn.