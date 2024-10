Il potenziale di "Sistema 0"

Il progetto "Sistema 0" rappresenta una soluzione per non accettare "passivamente le soluzioni offerte dall’intelligenza artificiale", continuano Mario Ubiali e Giuseppe Riva. Un modo per prevenire i rischi del futuro dell'IA e preservarne le potenzialità. L'intelligenza ibrida sarà infatti in grado di elaborare dati complessi in breve tempo, mantenendo però le capacità interpretative. "Trasparenza, responsabilità e alfabetizzazione digitale sono elementi chiave per consentire alle persone di interagire in modo critico con l’IA. Educare il pubblico su come navigare in questo nuovo ambiente cognitivo sarà fondamentale per evitare i rischi di un’eccessiva dipendenza da questi sistemi”.