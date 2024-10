Un nuovo progetto Accenture-Nvidia per aiutare le imprese con l'IA

Coinvolge oltre 30mila professionisti specializzati e formati in tutto il mondo per aiutare le aziende a cogliere l'opportunità dell'intelligenza artificiale, e mettere le nuove tecnologie a servizio della produttività

“La nuova partnership con Nvidia ci consente di consolidare ulteriormente la nostra expertise in ambito IA, di recente rafforzata dall'acquisizione di una eccellenza nazionale come Ammagamma e dall'apertura dei due Gen AI Studios di Milano e Roma - ha detto Teodoro Lio, ad di Accenture Italia -. Queste capability, scalabili a livello internazionale attraverso il nostro network, ci pongono in una posizione privilegiata per accompagnare le organizzazioni nazionali, pubbliche e private, nel loro percorso di adozione di questa tecnologia".

"AI Refinery" su tutte le piattaforme cloud

Forte di una domanda di IA generativa che ha generato 3 miliardi di dollari in ordini per Accenture nell'anno fiscale appena concluso, il nuovo gruppo intende aiutare i clienti a gettare le basi per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale utilizzando “AI Refinery” di Accenture. Questa piattaforma sarà disponibile su tutte le piattaforme cloud pubbliche e private e si integrerà con gli altri business group di Accenture, con l'obiettivo di accelerare l'adozione dell'IA nell’ecosistema SaaS e Cloud AI.

Sweet (Accenture): "AI è un catalizzatore per la reinvenzione"

"La partnership con Nvidia ci permette di esplorare nuovi orizzonti, consentendo ai nostri clienti di essere all'avanguardia nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa come catalizzatore per la reinvenzione," ha dichiarato Julie Sweet, Presidente e CEO di Accenture. "Accenture AI Refinery permetterà alle aziende di ripensare i processi e le operations, scoprire nuovi modi di lavorare e scalare soluzioni di IA a livello aziendale, aiutando a guidare il cambiamento continuo e creare valore”. Secondo Jensen Huang, fondatore e ceo di Nvidia, “l'IA potenzierà le imprese per scalare l'innovazione ad una velocità maggiore”.