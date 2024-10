Samsung Developer Conference, tutte le novità presentate negli Usa

Samsung ha annunciato l'arrivo di One UI 7 e nuove funzionalità Ia durante la SDC24, focalizzandosi su personalizzazione, sicurezza e integrazione tra dispositivi mobili, Tv e smart home. La strategia "AI for All" guiderà le innovazioni, con attenzione alla privacy e all'esperienza utente

One UI 7 in arrivo il prossimo anno, insieme a sviluppi nel campo dell’Intelligenza artificiale, integrazioni software e nuove funzionalità per la smart home. Queste sono alcune delle novità presentate alla Samsung Developer Conference (SDC24), tenutasi ieri al San Jose McEnery Convention Center in California. L’evento ha celebrato "un decennio di innovazione e collaborazione" tra Samsung Electronics, sviluppatori, partner e clienti, con un focus sulle innovazioni guidate dall’AI. "Abbiamo continuato il nostro percorso di innovazione con i nostri numerosi sviluppatori e partner negli ultimi dieci anni", ha dichiarato Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, Ceo e Head of Device eXperience Division di Samsung Electronics, aprendo il keynote. Ecco tutte le novità annunciate da Samsung .

Nel corso del keynote, Samsung ha presentato in anteprima anche One UI 7. Avrà un “design semplice, d'impatto” e offrirà “più modi per integrare perfettamente le funzionalità di Galaxy AI nelle attività quotidiane”. La visione di Samsung è quella di far sentire “gli utenti a proprio agio”. Per questo, in One UI 7, stati migliorati i movimenti nell'interfaccia ed è stato introdotto il sistema “One UI's Own Blur”, che ne semplificherà l’utilizzo. L'obiettivo è offrire un aspetto ordinato indipendentemente dal dispositivo Galaxy utilizzato. La versione beta sarà disponibile per gli sviluppatori prima della fine di quest'anno; mentre la versione ufficiale verrà rilasciata l’anno prossimo con la nuova serie Galaxy S.

Nel corso dell’evento, l’azienda ha ribadito la propria strategia "AI for All", volta a migliorare la vita degli utenti senza compromettere la privacy. Con l’obiettivo di fornire esperienze personalizzate, l’Ia di Samsung sarà sempre più integrata nei dispositivi mobili Galaxy, negli elettrodomestici e nelle smart Tv con Tizen. “Samsung Electronics continuerà ad avanzare la tecnologia Ia a un livello in cui l’Ia riconosce automaticamente ogni utente — dalla voce alla posizione — per offrire un’esperienza più personalizzata”, ha spiegato JH Han. “Questi sforzi creeranno esperienze multi-dispositivo più sicure, sfruttando il software basato su Ia di Samsung, l'innovazione delle piattaforme e la tecnologia di sicurezza”.

Smart home e Bixby potenziato



Gli elettrodomestici Bespoke AI saranno sempre più connessi, “grazie a funzionalità avanzate come l’AI Vision Inside nel frigorifero con Family Hub e funzioni applicate all’Intelligenza artificiale come AI Floor Detect nel Bespoke Jet Bot Combo”. Inoltre, l’assistente vocale Bixby riceverà un upgrade, che permetterà agli utenti di avere un controllo vocale più efficiente dell'intera casa smart. Ma non solo. Verranno integrate anche nuove funzioni di accessibilità che permetteranno di controllare gli elettrodomestici con comandi vocali anche quando si è fuori casa.



SmartThings: nuove funzionalità



“SmartThings continua a crescere, con oltre 350 milioni di utenti e 340 partner "Works with SmartThings", ha ricordato Samsung. La piattaforma sarà ulteriormente potenziata da Ia avanzata, con nuove funzionalità come Home Insight 6 (in arrivo questo mese) “per analizzare dati e ottimizzare l’esperienza domestica”. L’azienda ha, inoltre, annunciato che sta per lanciare a livello globale Tizen 8.0 e di essere al lavoro per creare una connessione “più fluida tra i dispositivi basati su Tizen OS e quelli della gamma Galaxy". Ad esempio, in futuro, “utilizzando Connect Time per una videochiamata sulla TV Samsung, un dispositivo Galaxy nelle vicinanze potrebbe offrire la traduzione in tempo reale direttamente sullo schermo”. Inoltre, “le funzionalità multi control per la condivisione di contenuti tra telefoni, tablet e laptop saranno utilizzabili anche su TV e monitor smart”.



Knox Matrix in arrivo anche su Tv e elettrodomestici



“La sicurezza è un elemento centrale per Samsung", che ha evidenziato l'impegno nel rafforzare le proprie soluzioni, tra cui Samsung Knox (Matrix), definito come "una soluzione di sicurezza completa che agisce come una blockchain privata, per proteggere l'ecosistema dei dispositivi connessi". Questo sistema di sicurezza basato su blockchain verrà esteso a tutti i dispositivi, dagli smartphone agli elettrodomestici, “per garantire un'esperienza multi-dispositivo protetta”. Infine, la funzione Passkey, in arrivo nel 2025, offrirà maggiore comodità e sicurezza per i login tramite mobile e web.



