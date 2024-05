6/7

Lo abbiamo visto in antepima e non vediamo l'ora di provarlo. Si chiama Music Frame. Si ispira al già conosciuto televisore The Frame e unisce un audio di qualità superiore a un design artistico. Si tratta di un dispositivo estremamente versatile che consente di esporre immagini personali o opere d'arte, godendo al contempo di un audio wireless con funzioni intelligenti.