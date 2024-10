Samsung Developer Conference 2024, l'evento in diretta dagli Usa. LIVE

Ad aprire ufficialmente l’SDC24 sarà JH Han, Vice Chairman, Ceo e Head of Device eXperience (DX) Division di Samsung Electronics. Han presenterà la visione di Samsung per un'“AI for All”, un’Intelligenza artificiale accessibile e utile per tutti, con una particolare attenzione all’esperienza personalizzata e sicura su un’ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone, Tv ed elettrodomestici. Un altro tema cruciale del suo discorso sarà l'etica dell’Intelligenza artificiale, che rappresenta il cuore dello sviluppo tecnologico di Samsung.