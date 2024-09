L’etichetta “Informazioni IA” sui post non sarà più visibile direttamente sotto il nome degli utenti se i contenuti sono “solo modificati o editati” con tool di intelligenza artificiale. Per i contenuti generati dall’IA, invece, non ci saranno cambiamenti. Meta ha spiegato che questa decisione è arrivata per “riflettere meglio l’entità dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale” sui singoli post

L’etichetta “Informazioni IA”, apparsa negli scorsi mesi su Instagram e Facebook, è destinata a cambiare ancora: Meta ha infatti annunciato che i contenuti “solo modificati o editati” con tool di intelligenza artificiale non avranno più l’etichetta visibile sotto il nome dell’account che li ha postati, ma sarà spostata nel menu in alto a destra delle immagini o dei video. Per i contenuti generati dall’IA, invece, non ci saranno cambiamenti. Meta ha spiegato che questa decisione è arrivata per “riflettere meglio l’entità dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale” sui singoli post. Secondo il sito specializzato TechCrunch, “rendendo più difficile trovare l'etichetta sull'IA, potrebbe essere più facile per gli utenti essere ingannati da contenuti modificati con l'IA, soprattutto perché gli strumenti di modifica diventano sempre più avanzati”.

Quella in arrivo è la seconda modifica apportata da Meta alla propria etichetta IA negli ultimi mesi, scanditi anche dalle osservazioni di alcuni fotografi secondo cui la società avrebbe contrassegnato le loro immagini come IA, pur non essendo state realizzate con l'intelligenza artificiale.