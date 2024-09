iPhone 16, la presentazione dei nuovi modelli Apple. DIRETTA

L’attesa per gli appassionati dei prodotti Apple è finita: oggi la casa di Cupertino presenta infatti gli iPhone 16. La nuova gamma di smartphone, in base a quanto emerso finora dalle anticipazioni, dovrebbe prevedere quattro diverse varianti: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Durante l’evento potrebbero arrivare anche novità sul fronte Apple Watch, anche se non è chiaro se sarà presentato un nuovo modello.





Per quanto riguarda i due modelli base, iPhone 16 e iPhone 16 Plus, sembra che saranno dotati del pulsante Action già presente su iPhone 15 Pro: sostituisce quello per impostare la modalità silenziosa, andando però ad attivare altre funzioni diverse come torcia, fotocamera e scorciatoie. Per quanto riguarda invece iPhone Pro e di iPhone Pro Max, le dimensioni potrebbero aumentare: il primo potrebbe avere un display da 6,27 pollici, il secondo da 6,85 pollici. I colori dei nuovi iPhone saranno blu, rosa, giallo, nero, bianco e viola.





In ogni caso, è bene ricordare che quanto emerso finora è frutto di ricostruzioni e anticipazioni: le informazioni precise sulle caratteristiche dei nuovi smartphone sono segrete. Ma l’attesa per l’ufficialità sui nuovi prodotti è finita, e dalle 19 Apple condividerà le caratteristiche dei nuovi iPhone. Così come la data d’uscita, che potrebbe essere nella seconda metà di settembre.





