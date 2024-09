L'attesa è quasi finita: alle 19 di oggi (ora italiana) saranno presentati i nuovi smartphone della casa di Cupertino. Quattro i modelli: 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Dall'addio ai tasti fisici al WiFi 7, dai colori a una batteria migliorata: ecco cosa sappiamo finora ascolta articolo

L’attesa per i fan del mondo Apple è quasi finita. Come ogni settembre, il gigante di Cupertino si prepara a svelare i nuovi modelli di iPhone nelle loro quattro varianti: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max (niente iPhone Ultra). Le novità verranno presentate oggi, lunedì 9 settembre, intorno a quelle che dovrebbero essere le 19 italiane (le 10 ora locale), con un evento trasmesso in diretta streaming dal Steve Jobs Theatre dell’Apple Park. Le informazioni precise sulle caratteristiche dei nuovi smartphone sono segrete, ma negli ultimi giorni è partita la solita fuga di indiscrezioni. Ancora non è stata svelata una data di uscita ufficiale, anche se c'è chi punta sulla settimana successiva alla presentazione o comunque entro il 20 settembre. Ecco cosa sappiamo.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus Partendo dai due modelli base, sembra che sia iPhone 16 che iPhone 16 Plus saranno dotati del pulsante Action, già visto su iPhone 15 Pro: sostituisce quello per impostare la modalità silenziosa, andando però ad attivare altre funzioni diverse (come torcia, fotocamera e scorciatoie). Varie voci, tra cui il sito MacRumors, scrivono che le dimensioni non dovrebbero essere diverse dai corrispettivi della linea 15. Si pensa però che avranno un nuovo pulsante Capture – di cattura – per foto e video. Stando a quanto trapelato funzionerà come l’otturatore delle fotocamere digitali. Guardando al design, le lenti delle fotocamere posteriori saranno allineate verticalmente - e non più in modo falsato in diagonale come adesso – in un modulo dalla forma di una pillola. iPhone Pro e iPhone Pro Max Sembra ormai scontato, visto il grande numero di indiscrezioni che puntano in questo senso, che cresceranno le dimensioni di iPhone Pro e di iPhone Pro Max: il primo avrà un display da 6,27 pollici, il secondo da 6,85 pollici. Di conseguenza, tutto lo smartphone sarà più grande. Su questi modelli ci si aspetta di trovare una lente con zoom ottico 5x Tetraprism. vedi anche Intelligenza artificiale, Apple in trattative per investire in OpenAI

I colori dei nuovi iPhone e le nuove batterie I colori dei nuovi iPhone saranno blu, rosa, giallo, nero, bianco e viola. Secondo alcune testate di settore potrebbe sbucare anche un marrone caffè. Migliorate le prestazioni delle batterie, in grado di reggere più tempo. C'è chi dice che per farlo sia stata utilizzata la tecnologia della batteria "impilata", tipica dei veicoli elettrici. E la potenza degli alimentatori salirebbe fino a 40W. I chip A18 e Apple Intelligence Tutti e quattro i nuovi iPhone avranno chip A18. Non saranno tutti uguali. Ce ne sarà uno per iPhone 16 e iPhone Plus – probabilmente con un numero inferiore di core GPU - e uno per i due modelli Pro e Pro Max, con GPU migliorato. In ogni caso, entrambi i nuovi chip prevederebbero un salto in avanti per quanto riguarda funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Gli smartphone che stanno per arrivare supporteranno poi in tutti i casi iOS 18 e le sue funzioni legate proprio all’IA (è degli scorsi mesi l’accordo siglato tra Apple e OpenAI). Non è chiaro però quando potrebbero essere disponibili, anche perché è già noto delle complicazioni che Apple sta riscontrando in Europa a causa del Digital Markets Act: le regole bloccano, per ora, la possibilità di utilizzare i nuovi protocolli IA. Si partirà quindi soltanto dall’America, ma anche in questo caso non si sa ancora quando. WiFi 7 Circolano voci sulla possibilità che iPhone 16 Pro e Pro Max potranno supportare la nuova tecnologia WiFi 7, che si spinge fino a 40 Gb al secondo. leggi anche Apple agli sviluppatori: le novità sui metodi di pagamento alternativi