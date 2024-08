Intelligenza artificiale, Apple in trattative per investire in OpenAI

Una “mossa” inconsueta per il colosso tech di Cupertino che normalmente non investe in startup. Nel corso degli anni, infatti, gli investimenti di Apple si sono concentrati su partner produttivi, per assicurarsi la fornitura di componentistica per i suoi dispositivi

Apple sarebbe in trattativa per investire in OpenAI nell'ambito del nuovo round di raccolta fondi della start up guidata da Sam Altman. A riferirlo è il Wall Street Journal che spiega come questi investimenti farebbero parte di un nuovo round di raccolta fondi che permetterebbe di portare il valore del laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale noto, tra le altre cose, per ChatGPT, a oltre 100 miliardi di dollari (un aumento di circa 20 miliardi di dollari rispetto alla valutazione di soli otto mesi fa). Una “mossa” inconsueta per Apple, che normalmente non investe in startup. Nel corso degli anni, infatti, gli investimenti del colosso di Cupertino si sono concentrati su partner produttivi, per assicurarsi la fornitura di componentistica per i suoi dispositivi.