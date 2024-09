WhatsApp, arriva il "Privacy Checkup": cosa è e come funziona

In realtà non è proprio così, hanno riferito gli esperti. "L'abitudine di coprire la webcam del proprio Pc è nata quando nel 2016 Mark Zuckerberg ha mostrato, involontariamente, una sua foto con webcam e microfono coperti da un nastro adesivo. Il rischio zero non esiste nelle nostre vite digitali. Potenzialmente, tutti i dispositivi possono essere hackerati per spiarci, ma prima di giungere a questo è fondamentale accrescere sempre di più la cultura della sicurezza in Italia” è stato spiegato