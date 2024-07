Truffe online, Gen Z e Millenials tra i più colpiti. PODCAST

Secondo i dati diffusi dalla banca digitale Revolut, ad essere maggiormente colpiti dalle truffe online sono le generazioni più giovani e non quelle più vecchie come si potrebbe pensare. Abbiamo intervistato Jenny Radcliffe, People hacker ed esperta in ingegneria sociale, che con Revolut ha lavorato a una campagna sulle frodi. ASCOLTA LA PUNTATA