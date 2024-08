Made by Google, anticipazioni sui nuovi Pixel 9 e possibili novità

Big G si prepara a svelare i nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro, e il pieghevole Pixel 9 Pro Fold durante l'evento Made by Google del 13 agosto 2024, anticipato rispetto al solito appuntamento di ottobre. Questi dispositivi integreranno avanzate funzionalità di Intelligenza artificiale, supportate dai chip Tensor G4 (per Pixel 9 e 9 Pro) e Tensor G3 (per il Fold). Si attendono anche il Pixel Watch 3 e i nuovi Pixel Buds Pro 2

Mancano ormai poche ore all’attesissimo evento Made by Google , programmato per il 13 agosto, alle ore 19 italiane. Questa edizione del 2024 si distingue per essere stata anticipata di quasi due mesi rispetto al consueto appuntamento di ottobre, rompendo una tradizione consolidata da Google negli anni precedenti. L'annuncio anticipato ha acceso l'entusiasmo degli appassionati di tecnologia, alimentando aspettative su quelle che saranno le novità hardware e software che saranno presentate dal colosso di Mountain View.

Configurazione hardware dei nuovi smartphone



Il Pixel 9 Pro arriverà insieme a un Pixel 9, come da tradizione di Google, mentre ci sarà un solo pieghevole, il 9 Pro Fold. Una fuga di notizie diffusa da Android Authority ha rivelato molti dettagli sulla possibile configurazione hardware dei nuovi smartphone. Il Pixel 9 Pro Fold dovrebbe essere equipaggiato con il processore Tensor G3, lo stesso presente nei Pixel 8 e 8 Pro, una memoria base di 128 gigabyte, e il sistema operativo Android 15.

Sui Pixel 9 e 9 Pro invece, il chip dovrebbe essere il Tensor G4 di nuova generazione. Ci sono, invece, ancora poche certezze sulle funzionalità extra di Intelligenza artificiale in arrivo sui nuovi dispositivi targati Google, oltre a quelle già note come "cerchia e cerca" per identificare contenuti online e modificare le foto con IA generativa. Tuttavia, si vocifera che sui Pixel 9 potrebbero essere introdotte nuove funzioni innovative, come la possibilità di creare e modificare immagini completamente nuove utilizzando comandi vocali o testuali, o trasformare elementi specifici nelle foto, come strade o sfondi, in qualcosa di completamente diverso, ampliando le possibilità creative degli utenti.



Non solo smartphone



L’evento non sarà incentrato solo sui nuovi smartphone. Sono attesi anche l'annuncio del Pixel Watch 3 e degli auricolari Pixel Buds Pro 2. Inoltre, ci si aspetta un aggiornamento importante al filtro chiamate, che adotterà una nuova interfaccia in stile Gemini. Non resta che attendere l’evento di domani per scoprire tutte le novità che Google ha in serbo per i suoi utenti. L'evento Made by Google 2024 si terrà online, sul canale YouTube e gli altri social dell'azienda, a partire dalle ore 19 italiane.

