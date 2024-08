Perché Google ha consigliato di disabilitare 2G su cellulari Android

La vulnerabilità del 2G deriva dal fatto che i truffatori utilizzino dei dispositivi radio in grado di imitare False Base Station (o Stingray) dei cellulari, per indurre i vari dispositivi a connettersi tra loro e fare breccia nei loro sistemi di sicurezza per poratre a termine frodi finanziarie

Google ha messo in guardia i propri utenti dal rischio truffe, invitandoli a disattivare sui propri smartphone Android la possibilità di collegarsi al 2G, attraverso una guida nel suo blog che spiega qual è il motivo della precauzione e come avvengono i possibili attacchi.

Come avvengono le truffe

Il problema del 2G è legato al fatto che alcuni truffatori utilizzano dei dispositivi radio in grado di imitare le False Base Station (o Stingray), per indurre i vari dispositivi a connettersi tra loro e fare breccia nei loro sistemi di sicurezza per condurre frodi finanziarie. In questo caso le Fbs vengono utilizzate per inviare messaggi di phishing negli smartphone in cui viene chiesto di cliccare su un link. In questo modo si può aggirare la rete dell'operatore e i filtri anti-spam e anti-frode basati sulla rete. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i gestori si riferiscono a questa tecnica con il nome "sms blaster": è possibile grazie al trasporto (in auto o nello zaino) di simulatori e Fbs portatili, che permettono al truffatore di creare una rete 2G nascosta dietro una falsa rete 4G e 5G. Il problema è che sul 2G non esiste una tecnica di autenticazione e così le connessioni non sono crittografate.

Come disattivare il 2G

Secondo il reparto Fraud and Security Group della GSMA si possono ridurre le possibilità di cadere vittima di queste truffe disattivando la connettività 2G. Gli utenti Android, dalla versione 2G, possono farlo tranquillamente e Android 14 ha lanciato una funzionalità utile a disabilitare i cifrari nulli come protezione chiave. A ciò si aggiungono le funzioni antispam introdotte e perfezionate con gli anni. Per chi volesse disabilitare il 2G è sufficiente accedere alle impostazioni, Rete e Internet e spuntare la voce "consenti 2G" dal menù Rete Mobile.