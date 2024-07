G7 Scienza e Tecnologia a Bologna e Forlì, programma e temi in agenda

La cooperazione con l' Africa sarà un tema centrale, con la partecipazione di organizzazioni internazionali come l'Unione Africana, rappresentata dal Commissario per l'Istruzione, la Scienza, la Tecnologia e l'Innovazione Mohamed Belhocine, e l'Unesco, rappresentata dalla direttrice generale per l'Istruzione Stefania Giannini. Il programma della ministeriale include anche una dimostrazione sulle tecnologie quantistiche per mostrare le potenzialità emergenti di questo settore. Sono previsti anche momenti conviviali in luoghi rappresentativi di Bologna e Forlì, visite a infrastrutture chiave della Data Valley, come il museo Ducati, e un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani, diretto da Gianna Fratta.

Il commento del presidente della Regione Stefano Bonaccini



“Ospitare un evento di livello mondiale è un orgoglio per tutta la comunità emiliano-romagnola perché il G7 Scienza e Tecnologia riconosce il Tecnopolo di Bologna come un luogo centrale di livello internazionale, la piattaforma europea dei big data e dell’intelligenza artificiale dove costruire occasioni di confronto e cercare sinergie globali su temi cruciali per il pianeta: ricerca, innovazione e nuove tecnologie. Con al centro la scienza al servizio dell’uomo”. Questo il commento del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Questo evento “rappresenta un riconoscimento concreto e tangibile all’enorme lavoro comune portato avanti in questi anni per realizzare quella che è ormai l’Emilia-Romagna Data Valley”, ha aggiunto Bonaccini, ringraziando “il Governo e la ministra Bernini per aver scelto Bologna e la nostra Regione”.



Gli eventi collaterali



La presidenza italiana ha anche organizzato quattro eventi collaterali con un focus su alcune tematiche. L'11 luglio 2024, a Bologna, si terrà la "Conference on Mediterranean and Atlantic Ocean Health and Coastal Resilience". Il 2 ottobre 2024, a margine del Big Science Business Forum di Trieste, si terrà la "G7 Conference on Research and Capacity Building with African countries". Nei giorni 29-30 ottobre, a Su Gologone (Nuoro, Sardegna), si terrà la "G7 Conference on Large Research Infrastructures", dove è prevista una visita a Sos Enattos, il sito che l'Italia ha proposto quale sede del progetto ESFRI "Einstein Telescope". Infine, il 5 dicembre 2024, al Politecnico di Bari, si terrà la "G7 Conference on Security and Integrity of the Global Research Ecosystem".



