Innovazione e digitale per le imprese: strumenti e trend per crescita

IA, e-commerce e social media: le sfide

L’intelligenza artificiale serve anche a personalizzare l’esperienza degli utenti, strategia cruciale per distinguersi nel sempre più affollato mercato dell’e-commerce. Si prevede che le vendite al dettaglio online in tutto il mondo saliranno da circa 6 trilioni a poco più di 8 trilioni di dollari entro il 2026. Altro trend in crescita è quello dei social media: 6 utenti su 10 utilizzano le piattaforme per cercare nuovi brand. Secondo gli esperti è meglio farsi trovare pronti – anche – con strategie di marketing a pagamento. Ma su cosa le imprese devono ancora fare passi avanti? “Sicuramente l’aspetto di organizzazione e di specializzazione molto verticale su alcune tecnicalità della presenza online – come sull’IA, per fare un esempio – devono ancora essere sviluppati pienamente”, dice Federico Della Bella, Strategic Innovation and Marketing Advisor.