Emergenza siccità in Etiopia, 21 milioni di persone a rischio

All'emergenza idrica si aggiunge quella alimentare: l'Onu stima che 2,4 milioni di bambini sotto i 5 anni e 1,3 milioni di donne incinte abbiano bisogno di aiuti contro la malnutrizione acuta

Emergenza climatica in Etiopia dopo che non piove da cinque stagioni consecutive. Il paese è afflitto da uno dei peggiori periodi di siccità negli ultimi 40 anni. A lanciare l’allarme è la fondazione Cesvi che dal 2021 realizza progetti umanitari per contrastare le conseguenze della siccità in Africa.

Insicurezza alimentare in Africa Oltre 21 milioni di persone necessitano di aiuti, fra cui quasi 16 milioni per insicurezza alimentare in un paese dove il 91% della popolazione vive in aree rurali e il mezzo di sostentamento più diffuso è la pastorizia. Emergenza climatica anche in Somalia e Kenya: "Si tratta di un paradosso climatico, considerando che l'intero continente africano contribuisce per appena il 4% alle emissioni di gas serra globali, che alimentano l'emergenza" sottolinea il Cesvi.

Oms: al via piano per la salute globale L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pone particolare attenzione al cambiamento climatico nel mondo e a Ginevra approva una strategia quadriennale da 11,1 miliardi di dollari per la salute globale. Il 14/mo General Programme of work per il periodo 2025-2028 ha sei obiettivi strategici: rispondere alla crescente minaccia alla salute posta dai cambiamenti climatici; affrontare i determinanti della salute e le cause profonde della cattiva salute nelle politiche chiave in tutti i settori; promuovere l'assistenza sanitaria primaria e le capacità dei sistemi sanitari per garantire una copertura sanitaria universale; migliorare la copertura dei servizi sanitari e la protezione finanziaria per affrontare le disuguaglianze; prevenire, mitigare e prepararsi ai rischi per la salute derivanti da tutti i pericoli; individuare e sostenere rapidamente la risposta alle emergenze sanitarie