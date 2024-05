Le temperature hanno raggiunto anche i 47 gradi. "Erano in condizioni critiche, con perdita di coscienza, letargici e con segni di grave disidratazione", ha detto un biologo del luogo

"Erano in condizioni critiche, con perdita di coscienza, letargici e con segni di grave disidratazione", ha detto all'Associated Press il biologo Gilberto Pozo. I residenti del luogo sono riuscite a salvarne alcune, portandole in salvo all'interno di alcune cliniche veterinarie locali.

Temperature da record in Messico , così calde che stanno facendo decine di vittime tra le scimmie urlatrici. Nello stato di Tabasco oltre 80 esemplari di taglia media, famosi per il loro richiamo, sono stati trovati morti nella città di Tecolutilla.

L'ondata di caldo

L'incredibile ondata di caldo che ha colpito il Messico, da marzo ha già causato la morte di 26 persone. Le scimmie urlatrici, specie tipica del luogo, è stata decimata da queste temperature che hanno raggiunto anche i 47 gradi.

Dighe a secco

Secondo i dati della Commissione Nazionale dell'Acqua, lo stoccaggio delle 210 grandi dighe del Messico ha registrato una diminuzione costante nel corso del 2024, raggiungendo livelli non osservati negli ultimi 9 anni. Secondo quanto riferito nell'ultima seduta del Comitato Tecnico per l'Esercizio delle Opere Idrauliche, la quota attuale si trova al 39% della capacità, con un volume complessivo di 48.752 milioni di metri cubi, il dato più basso almeno dal 2015. In particolare, il Sistema Cutzamala, che fornisce il 25% dell'acqua all'area metropolitana della Valle del Messico —una delle più grandi concentrazioni umane del pianeta— ha registrato questa settimana un altro calo del 6% nel volume totale dei suoi depositi.