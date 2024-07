Apple Vision Pro arriva a luglio in nuovi Paesi: ecco quali

Apple Vision Pro: dove è disponibile



Disponibile da inizio anno negli Apple Store degli Stati Uniti, dal 28 giugno l’Apple Vision Pro è arrivato anche in Cina continentale, Hong Kong, Giappone e Singapore. Mentre a partire dal 12 luglio sarà disponibile anche in Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito, dove i preordini sono iniziati il 28 giugno. “Apple Vision Pro ha suscitato grande entusiasmo e siamo felici di offrire la magia dello spatial computing ad ancora più clienti nel mondo. Non vediamo l’ora che ancora più persone possano scoprire come l’impossibile diventa possibile, mentre lavorano o collaborano usando le app in un’area di lavoro infinita, rivivono ricordi preziosi in tre dimensioni, guardano programmi Tv e film in un cinema personale unico nel suo genere, o si immergono in esperienze spaziali innovative che sfidano l’immaginazione”, ha riferito il Ceo di Apple Tim Cook.



In arrivo in autunno visionOS 2



Durante il keynote di apertura della WWDC 2024, Apple ha anche presentato visionOS 2, la nuova versione del sistema operativo del visore, che sarà disponibile in autunno. La prima beta è già stata rilasciata e porta con sé numerose novità, tra cui un algoritmo avanzato per trasformare le foto in ricordi 3D, gesti delle mani intuitivi per accedere alla vista Home e avere a portata di mano le informazioni più importanti, nuove funzioni per lo schermo virtuale del Mac, una modalità Viaggio migliorata per un'esperienza più efficace su rotaia, un’opzione Utente ospite, e miglioramenti per le app Mindfulness, Safari e Apple Tv.