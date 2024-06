Streaming, musica e gaming: quanto si spende all'anno? L'indagine

Ha fatto chiarezza sul tema l’indagine “Subscription Wars: Super Bundling Awakend Europe”, commissionata dal gruppo fintech Bango e che ha riguardato 5mila abbonati a servizi online in tutta Europa e, tra loro, anche mille utenti italiani. Ne è emerso che gli abbonati del Regno Unito pagano in media 814 euro all’anno, seguiti da quelli della Francia (780 euro), della Spagna (720 euro), della Germania (684 euro) e proprio dell’Italia (600 euro)

Quanto costano, all’anno, tutti gli abbonamenti online che servono per usufruire di contenuti come film, musica, videogiochi e servizi simili? Una media di 696 euro ogni dodici mesi. A dirlo è stata l’indagine “Subscription Wars: Super Bundling Awakend Europe”, commissionata dal gruppo fintech Bango alla società 3Gem che ha riguardato 5mila abbonati a servizi online in tutta Europa e, tra loro, anche mille utenti italiani. Ne è emerso, come sottolinea una nota legata al report , che gli abbonati del Regno Unito pagano in media 814 euro all’anno, seguiti da quelli della Francia (780 euro), della Spagna (720 euro), della Germania (684 euro) e proprio dell’Italia (600 euro).

I recenti aumenti

Ad influire, sottolinea Bango, sono stati soprattutto i recenti aumenti dei prezzi in tutto il settore, compresi quelli legati a Netflix e Disney+, che stanno avendo un impatto particolare sugli abbonati tanto che quasi la metà di essi (42%) ha recentemente annullato un abbonamento a causa dei rincari sull’abbonamento, con un picco del 48% registrato in Italia. Nonostante ciò, segnala ancora l’azienda, l’interesse per questo comparto rimane elevato, con il 60% degli utenti europei che afferma che sottoscriverebbe più abbonamenti se potesse permetterselo. E questo nonostante si registri già una media di 3,2 abbonamenti, con Regno Unito e Germania in testa con 3,3 a consumatore.

La pubblicità nelle app di streaming

Il rapporto condotto rivela anche le diverse reazioni legate all’introduzione della pubblicità nelle varie app di streaming. Nel Regno Unito, il 28% degli abbonati ha annullato i servizi proprio a causa della pubblicità, mentre gli abbonati spagnoli sono i meno tolleranti con l'81% contrario agli spot e il 31% che annulla gli abbonamenti a causa degli stessi. Nel complesso, il 31% degli abbonati europei è passato ad un livello più economico del proprio abbonamento mantenendo la pubblicità, mentre il 26% ha effettuato l'upgrade per evitarla. Una maggioranza significativa (76%) ritiene poi che gli abbonamenti a pagamento dovrebbero comunque rimanere privi di pubblicità.

Una piattaforma all-in-one

In generale è emerso che gli abbonati europei cercano sempre più soluzioni di gestione semplificate. Oltre la metà (58%) esprime il desiderio di una piattaforma di abbonamento all-in-one che consenta l'accesso a tutti i servizi all'interno di un unico hub di contenuti e che offra la comodità di gestire tutti gli abbonamenti e gli account tramite un'unica fattura mensile. Questa soluzione è particolarmente richiesta in Spagna, dove il 67% degli abbonati vorrebbe questa possibilità. Allo stesso modo, gli abbonati tedeschi, che nel 27% dei casi paga per servizi che attualmente non utilizza, trarrebbero vantaggio da una piattaforma unificata. “L’interesse dei consumatori europei per gli abbonamenti è significativo e rappresenta una parte sostanziale della spesa mensile delle famiglie. Tuttavia, gestire più abbonamenti e fatture è complicato. La nostra ricerca evidenzia la crescente domanda di hub di contenuti all-in-one, che semplificheranno la gestione di vari abbonamenti e allevieranno le frustrazioni dei consumatori”, si legge ancora nella nota di Bango.