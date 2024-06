Baby Reindeer, la presunta vera Martha fa causa a Netflix

Fiona Harvey, la donna che ritiene di aver ispirato il personaggio di Martha nella serie tv Netflix Baby Reindeer, ha fatto causa al colosso dello streaming per diffamazione, inflizione intenzionale di disagio emotivo, negligenza, colpa grave e violazione del diritto al controllo commerciale della sua persona e ha chiesto un risarcimento di 170 milioni di dollari. Nello specifico, Harvey ha domandato 50 milioni di dollari per i danni effettivi, altri 50 milioni come risarcimento per i danni dovuti a “sofferenza psicologica, perdita di godimento della vita e perdita di affari”, e ancora 50 milioni per “tutti i profitti di Baby Reindeer” e 20 milioni per danni punitivi. La causa arriva dopo l’enorme successo della serie tv, creata dallo scrittore e attore scozzese Richard Gadd e basata sulla sua personale esperienza come vittima di stalking. Dopo essere uscita allo scoperto come la presunta ispiratrice del personaggio della vera stalker, Harvey ha negato di aver inviato a Gadd 41.000 e-mail e centinaia di messaggi vocali e lettere. “Non penso di avergli mandato nulla. Potrebbero esserci state un paio di e-mail, battute scherzose, ma questo è tutto”, ha dichiarato in un’intervista a Piers Morgan.