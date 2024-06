Giappone, come incrementare le nascite con un'app di dating

Il tasso delle nascite sembra aver raggiunto i minimi storici in Giappone. E così il governo corre ai ripari, puntando anche sulle app di dating per incentivare gli incontri e, in prospettiva, l'arrivo di un bebè ascolta articolo

Il tasso di natalità in Giappone è in caduta libera e allora come fare a incentivare le nascite? Il governo ha pensato che fosse tempo di puntare sulle app di incontri come elemento catalizzatore per invertire questa disastrosa tendenza. E così, oltre a incoraggiare i giovani a sposarsi e creare famiglie, Tokio punta su nuove opportunità per dare una sferzata ai bassi tassi di natalità divulgati di recente dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare. Si parla infatti din una nazione con 123,9 milioni di abitanti, ma che ha registrato solo 727.277 nascite lo scorso anno e con un tasso di natalità che si attesta sull'1,20 a fronte di un 2,1 standard che assicurerebbe una condizione di stabilità per le nascite.

Più divorzi che matrimoni, più morti che nascite Insomma, come racconta la CNN, se un’ampia percentuale di bambini e giovani adulti, anima nazioni come l'India o diversi Paesi africani, lo stesso non può dirsi per il Giappone, che in questa crisi di natalità sembra esserci almeno dal 1973, anno della crisi petrolifera. Se a ciò si aggiunge un aumento esponenziale dei decessi - nel 2023, secondo il Ministero della Sanità, il Paese ha registrato 1,57 milioni di decessi, più del doppio del numero di nascite - il dado è tratto. E ad aggravare questo già preoccupante quadro incide anche il fatto che il numero dei matrimoni in Giappone sia diminuito di 30.000 unità, mentre quello dei divorzi è aumentato. Una tetra prospettiva che sembra durerà ancora per diverso tempo, almeno finchè il rapporto giovani / anziani non tornerà a un più sostenibile equilibrio. leggi anche Natalità, i programmi dei partiti candidati alle elezioni europee

Un'app di dating per invertire la tendenza E allora, cosa si fa per invertire la tendenza? Molte cose. Il governo, infatti, oltre a lanciare iniziative come l’ampliamento delle strutture per l’assistenza all’infanzia, l’offerta di sussidi per l'alloggio e sparuti tentativi di pagare le coppie per avere figli, hanno pensato di lanciare un'app di dating gestita dal governo. Ancora in fase di testing, ma presumibilmente operativa entro fine anno. "Un primo passo per trovare il coniuge perfetto", anche grazie al sistema di matching sostenuto dall'AI e generato grazie a un test diagnostico dei valori in combo con l'opzione per inserire i tratti desiderati di un futuro partner richiesti a chi voglia usufruirne. Inserisici i dati, trovi la tua potenziale anima gemella in pratica. leggi anche Hinge, l'app di incontri lancia la nuova funzione Hidden Words

Anche Elon Musk interessato all'app di dating giapponese Persino Musk si è mostrato interessato all'app, come ha scritto su X: “Sono felice che il governo del Giappone riconosca l'importanza di questa questione. Se non verrà intrapresa un’azione radicale, il Giappone (e molti altri paesi) scompariranno!”. Ma quali sono le condizioni di base perchè un utente possa utilizzare l'app? La maggiore età, l'essere single, avere il desiderio di sposarsi e vivere o lavorare a Tokio. Chissà che insieme alle altre forme di incentivazione governative alle nascite -assistenza all'infanzia e sostegno all'alloggio, partecipazione degli uomini ai lavori domestici e all'allevamento dei figli e consulenza professionale - l'amore virtuale non possa concretarsi nel reale e, persino, moltiplicarsi. leggi anche Stati generali Natalità, al corteo a Roma scontri manifestanti-polizia