La nuova funzione

Hidden Words, disponibile in tutto il mondo, è uno strumento unico nel suo genere tra le applicazioni di incontri, ma come funziona? Gli utenti potranno creare un elenco di parole, frasi o emoji che non vogliono vedere nei Mi piace con commenti, una funzione che caratterizza Hinge. I Mi piace con commenti che contengono termini di quell'elenco non verranno visualizzati dall’utente nel conteggio totale dei Mi piace, ma saranno spostati in una categoria separata dove chi utilizza l’app potrà rivederli individualmente in qualsiasi momento, oppure eliminarli senza mai aprirli. Inoltre, le persone potranno aggiungere altre parole all’elenco se riceveranno messaggi percepiti come inappropriati. “La nostra speranza è che con Hidden Words gli utenti si sentano rassicurati nel poter esplorare potenziali legami senza preoccupazioni, con esperienze di dating più sicure e soddisfacenti" ha spiegato Jeff Dunn, VP Trust & Safety di Hinge. Alcune ricerche, infatti, mostrano che le molestie online sono in aumento in tutti gli spazi digitali, in particolare per i gruppi vulnerabili come le donne, i BIPOC (black, indigenous&people of color) e gli utenti LGBTQ+.