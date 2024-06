70 anni fa moriva Alan Turing, la storia del padre dell’informatica

La storia



Alan Turing nacque a Londra il 23 giugno 1912. Dopo il diploma ottenuto con non poche difficoltà a causa del suo astio contro le materie umanistiche, con il tempo, il suo interesse per le scienze lo portò a eccellere al King's College dell'Università di Cambridge, dove si laureò con lode, ottenendo il prestigioso premio Smith, riservato ai due migliori studenti in Fisica e Matematica dell'ateneo. Successivamente, Turing si trasferì a Princeton per conseguire il dottorato. Fu in quel periodo che pubblicò un articolo in cui descriveva la “Macchina di Turing”, precursore dei moderni computer, dimostrando una visione pionieristica che avrebbe cambiato per sempre il mondo dell'informatica.



Il suo contributo durante la Seconda Guerra Mondiale



Durante il secondo conflitto mondiale lavorò per conto dell'intelligence di Sua Maestà nel centro di crittoanalisi di Bletchley Park, ideando una serie di tecniche in grado di far breccia nei cifrari della Germania nazista, inclusi quelli generati dalla macchina Enigma, che sviluppava codici complessi leggibili solo da chi ne conosceva le chiavi. Turing era a capo del team che utilizzando il computer britannico "Colossus" fu in grado di intercettare e “tradurre” i messaggi tedeschi, contribuendo in modo decisivo a cambiare le sorti del conflitto. Questo lavoro rimase però segreto per molti anni, impedendo a Turing e ai suoi colleghi di ricevere il meritato riconoscimento per i loro successi.