Ecco come lo smartphone può aiutare a superare il mal d'auto

Apple ha annunciato la nuova funzione "Vehicle Motion Cues" pensata per le persone che soffrono di cinetosi quando mantengono lo sguardo sullo schermo mentre il veicolo è in movimento. Ecco di cosa si tratta

Buone notizie per chi non può fare a meno del proprio smartphone durante i viaggi in auto. Apple ha annunciato una nuova funzione, che arriverà presto sia sugli iPhone sia sugli iPad, pensata per le persone che soffrono di cinetosi, ovvero il mal d’auto, e in particolare per chi ne soffre quando mantiene lo sguardo sullo schermo mentre il veicolo è in movimento. Si tratta di “Vehicle Motion Cues”, una funzione che il colosso di Cupertino promette di rilasciare entro la fine dell’anno.



Di cosa si tratta

Ma come funziona “Vehicle Motion Cues”? Per comprendere il funzionamento della nuova tecnologia targata Apple è opportuno approfondire le cause scatenanti del mal d’auto, un disturbo che può dare nausea, malessere generale e vomito, non solo in auto, ma anche se si viaggia su altri mezzi di trasporto come autobus, treno, aereo, nave. Nelle persone predisposte, gli organi dell’equilibrio posti nell’orecchio interno e gli occhi inviano messaggi contrastanti al cervello durante il movimento in viaggio. Ad esempio, gli occhi che guardano il paesaggio fuori dal finestrino durante un viaggio inviano al cervello un segnale di movimento, mentre l’apparato vestibolare e il labirinto segnalano al cervello che non ci si sta muovendo. La stessa cosa succede mentre si fissa uno schermo. Questa confusione di messaggi a livello del sistema nervoso centrale, provoca quel malessere chiamato cinetosi. leggi anche Apple rilascia iOS 17.5 e iPadOS 17.5, le novità e come installarli

Come funziona “Vehicle Motion Cues”

Benché gli esperti sconsiglino fortemente l’utilizzo di smartphone, e in generale di schermi, mentre si è in viaggio per chi soffre di cinetosi, la nuova funzione di Apple promette di alleviare i sintomi del mal d’auto per chi non può fare a meno del proprio smartphone durante un viaggio. “Vehicle Motion Cues” si attiva quando l’utente è seduto sul sedile del passeggero di un'auto grazie ai sensori, come il GPS e gli accelerometri, presenti su iPhone e iPad. Ed è pensata per “ingannare” il cervello, tramite dei punti animati sullo schermo che seguono le variazioni di movimento del veicolo. Quando l'auto accelera, decelera, gira a destra o a sinistra, questi punti si muovono in sincronia con il veicolo. Gli ingegneri di Cupertino ritengono che questo possa aiutare a ridurre i sintomi del mal d'auto, riducendo i “conflitti sensoriali” alla base della cinetosi. “La funzione, una volta rilasciata, potrà essere impostata per essere visualizzata automaticamente su iPhone oppure può essere attivata e disattivata nel Centro di controllo”, ha riferito Apple.



