Apple rilascia iOS 17.5 e iPadOS 17.5, le novità e come installarli

Dal sistema “Web Distribution” al nuovo sfondo “Raggi del Pride”, ecco tutte le novità in arrivo su iPhone e iPad con iOS 17.5. Sono disponibili aggiornamenti anche per Mac e Apple Watch

Novità nel mondo Apple . Il colosso di Cupertino ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 17.5 per tutti gli iPhone. Ma non solo. Sono disponibili anche gli update a macOS Sonoma 14.5 per i Mac, oltre ad aggiornamenti per watchOS 10.5 e per gli iPad (iPadOS 17.5). Ecco nel dettaglio tutte le novità in arrivo sui dispositivi targati Apple.

Tutte le novità per iPhone e iPad



La principale novità degli aggiornamenti iOS 17.5 e iPadOS 17.5, compatibili con tutti gli iPhone ed iPad su cui sono arrivati i precedenti aggiornamenti per iOS 17, è l’implementazione del sistema “Web Distribution”, che era stato già preannunciato da Apple, e che consente agli utenti del’Ue di installare le applicazioni direttamente tramite sito web. Opzione, finalizzata a facilitare l’installazione delle applicazioni sui dispositivi portatili, che si aggiunge a quella già esistente, che consente di scaricare app e giochi da store alternativi, oltre che dall’App Store. L’aggiornamento porta con sé anche un nuovo widget per l’applicazione Podcast, con un colore dinamico che cambia in base alla grafica del podcast che si sta riproducendo. Oltre a queste novità, è disponibile un nuovo sfondo “Raggi del Pride”, per la schermata di blocco che, come annunciato dalla stessa azienda, celebra “la comunità LGBTQ+ e la sua cultura”. L’ultima novità, oltre alle correzioni di bug e fix per la sicurezza, riguarda il rilevamento del tracciamento multipiattaforma, che ora invia notifiche se un dispositivo Bluetooth di tracciamento compatibile di un altra persona si sta spostando con l’utente per un certo periodo di tempo, a prescindere dal sistema operativo a cui il dispositivo è stato abbinato.



WatchOS 10.5: le novità



Anche il nuovo aggiornamento per Apple Watch, watchOS 10.5, oltre a diversi miglioramenti e risoluzioni di bug, include il quadrante “Raggi del Pride”, che onora la comunità LGBTQ+. Apple ha spiegato che è possibile personalizzare il quadrante e gli sfondi inserendo tanti colori diversi. I colori delineano i numeri del quadrante e reagiscono in tempo reale al movimento del polso in base all’input fornito dal giroscopio.