Cosa sono le audio emoji che potrebbero arrivare presto su Android

Google ha iniziato a lavorare sulle audio emoji, reazioni audio che possono essere applicate ai messaggi con un solo clic: ecco cosa sappiamo e quali saranno le sei emoticon sonore di cui non potremo più fare a meno

I più nostalgici ricorderanno i trilli online su Msn, ma oggi, in una sorta di operazione nostalgia, si potrebbe fare un piccolo salto nel passato con le nuove emoji audio promesse da Google per Android per "allertare" gli amici ma in chiamata. Il suono di un applauso, una risata, un rullo di tamburo, ad esempio. Si tratta infatti del nuovo aggiornamento in fase di sperimentazione grazie alla versione Beta 128. Ben sei reazioni sonore che si potranno selezionare mentre si è in chiamata in due maniere diverse: cliccando sui tre puntini, quelli per aprire le opzioni durante la chiamata oppure selezionando il pulsante "audio emoji", oppure selezionando direttamente dall'etichetta (con lo stesso nome) al centro della chiamata.

Quali audio emoji dobbiamo aspettarci? Sei nuove audio emoji per aggiungere un tocco di ilarità e ironia a ogni chat, merito delle mani che applaudono e del correlato suono di un applauso, ad esempio. O della faccina che ride per una breve risata, dei festoni per una folla che celebra. Oppure si potrebbe optare per l'emoji che piange per ascoltare un trombone triste, il rullo di un tamburo o l'emoji della cacca per ascoltare una breve flatulenza.

Come trovare le audio emoji? L'opzione audio-emoji è semi-nascosta durante una normale telefonata, ma accessibile dal menù dell'app telefono che mostra tra i comandi. Tra le opzioni la possibilità di silenziare il microfono o di attivare il tastierino numerico: un tap sul nuovo menu proprio sull'icona al centro dello schermo e appariranno i sei pulsanti collegati alle audio emoji.

Quando arriveranno le audio emoji? Non c'è ancora una data certa di release delle audio emoji poiché non è ancora chiaro quando le emoticon sonore supereranno la fase beta per essere distribuite su tutti i cellulari Android. Ciò che pare abbastanza certo è che ci sarà la possibilità di disattivare l'opzione se non si vuole inviare o ricevere le audio emoji durante una chiamata.