Emoji, i colori dei cuori hanno diversi significati

Nell’era in cui la Gen Z domina i social network, non è raro, specialmente per le generazioni più adulte, non essere del tutto padroni del linguaggio imposto dalle nuove tecnologie. In particolare, ciò che mette in più crisi sono le emoji: ce ne sono di tutti i tipi e ad ogni aggiornamento se ne aggiungono altre, originali e realistiche, al punto che diventa difficile capire quale utilizzare al momento giusto. Di cuori, ad esempio, ce ne sono più di venti. E la scelta non può – e non deve – essere casuale.

Cosa significano i diversi colori dei cuori

L’emoji più usata tra quelle dei cuori è quella rossa, soprattutto per gli amanti della “tradizione”. Il rosso è il colore dell’amore e della passione, non molto diversamente dal rosa, new entry nel mondo delle emoji, come il cuore azzurro, che rappresenta l’accoglienza.

Eppure, c’è chi preferisce seguire abitudini meno conservatrici e “sperimentare”. Il cuore verde è la speranza; si usa per augurare buona fortuna – oltre alla Festa di San Patrizio. Il giallo segnala, invece, gioia e ottimismo, al contrario del cuore rotto, simbolo di infelicità e sofferenza. Il blu, a seconda del contesto, può essere amicizia, tranquillità o persino essere adatto a un contesto più formale, mentre il bianco è la purezza. Nel caso in cui il cuore bianco venga utilizzato in post dedicati alla perdita di una persona, si associa anche l’emoji della colomba. Poco usato il cuore marrone, a differenza di quello nero, amato da chi predilige uno stile comunicativo più “dark”, sebbene il significato non sia molto distante da quello del rosso.

Passando alle emoji più “dinamiche”, i due cuori rosa (di cui uno più piccolo, posizionato in alto a destra) esprimono la vicinanza tra due persone, come i cuori in circolo. L’emoji composta da più cuori, uno dentro l’altro a formarne uno solo, è l’emblema perfetto dei sentimenti che crescono di giorno in giorno. Un altro cuore presenta un fiocco come se fosse un dono, perfetto per le situazioni in cui si vuole far riferimento a un regalo romantico.

Ci sono, infine, il cuore scintillante, da usare per esprimere eccitazione o indicare forte ammirazione, quello che batte (forse il più didascalico) e quello con una freccia: sarà stato Cupido?