Boston Dynamics presenta Atlas, il nuovo robot umanoide 100% elettrico

La nuova versione è stata progettata "affinché fosse più forte, più abile e più agile, con una gamma di movimenti più ampia rispetto alle generazioni precedenti", spiega Boston Dynamics in una nota. Il primo banco di prova sarà nella produzione automobilistica, in collaborazione con Hyundai

La Boston Dynamics svela una nuova versione completamente elettrica del celebre robot umanoide Atlas. Dotato di attuatori elettrici al posto dei vecchi giunti idraulici, promette di superare le performance umane sia in termini di forza che flessibilità, con l'intento di sbarcare sul mercato per essere finalmente impiegato in applicazioni del mondo reale. Il primo banco di prova sarà nella produzione automobilistica, in collaborazione con Hyundai.

Il nuovo Atlas idraulico Poche ore prima dell’annuncio, l'azienda statunitense aveva dato l'addio al vecchio Atlas idraulico con un video su YouTube che ne riproponeva successi e errori registrati negli oltre dieci anni di sviluppo. Tanti i test condotti per affinare le sue capacità, come la corsa su terreni accidentati, i salti e le capriole. La nuova versione elettrica ora punta a fare un ulteriore passo avanti. “Il nostro Atlas idraulico di ultima generazione (Atlas Hd) poteva già sollevare e manovrare un’ampia varietà di oggetti pesanti e irregolari. Ora stiamo continuando a sviluppare queste capacità e stiamo esplorando diverse nuove varianti di pinze per soddisfare una serie di esigenze di manipolazione dei clienti", spiega l'azienda. vedi anche I robot aspirapolvere Narwal sbarcano in Italia

Una nuova versione “più forte, abile e agile” La nuova versione elettrica di Atlas è stata progettata "affinché fosse più forte, più abile e più agile, con una gamma di movimenti più ampia rispetto alle generazioni precedenti", spiega Boston Dynamics in una nota. "Atlas si muoverà in modi che vanno oltre le capacità umane" e sarà in grado di "affrontare compiti noiosi, sporchi e pericolosi".

