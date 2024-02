Torre Eiffel tra trattori e balle di fieno, ma foto è creata dall'AI

Gira da giorni sui social, facendo credere a diverse persone che gli agricoltori siano davvero arrivati davanti al simbolo di Parigi muniti di mezzi pesanti per proseguire la loro protesta. In realtà si tratta di una fake news, dovuta alla condivisione dell'immagine da parte di un account Instagram

L’immagine è stata pubblicata dall’account @thethrillonairelife su Instagram ed è stata condivisa su tutti i social da moltissimi utenti, che non si sono preoccupati più di tanto di verificarne l’autenticità. Il profilo ha specificato che la foto era stata precedentemente pubblicata da @ifonly.ai, un altro account che si autodefinisce sulla sua bio come un “mix tra arte e intelligenza artificiale”, che l’ha creata con un algoritmo chiamato Midjourney.

L’errore degli utenti

Oltre a non controllare la fonte, gli utenti che sono incappati nella finta foto non hanno approfondito la notizia relativa alle proteste degli agricoltori, fermandosi in superficie. Un problema frequente nel mondo digitale, abituato a un assorbimento bulimico di input esterni, che spesso porta a distinguere con fatica ciò che è vero da ciò che è falso. Anche la disattenzione crescente nella attività prediletta da molti sui social, cioè lo scrolling, ha un’influenza fondamentale sulla disinformazione digitale. Sarebbe, infatti, bastato zoomare leggermente lo “scatto” per rendersi conto della presenza di dettagli imprecisi o, addirittura, irreali. Eppure, i concetti vengono elaborati in pochi secondi, giusto il tempo di dare uno sguardo veloce a un contenuto e passare subito al prossimo, in un infinito loop terminale. L’intelligenza artificiale è, dunque, un potente strumento, che può dare un enorme contributo all’arte e a una serie di attività umane che possono, così, essere semplificate. Bisogna, però, imparare a usarla con cautela, senza farsi ingannare e, quando si condividono immagini da essa generate, specificandone la provenienza.