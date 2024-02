Giornata contro bullismo e cyberbullismo, 5 libri da leggere

Dalla storia vera di Daniel Zaccaro, ex bullo cambiato dopo un’esperienza in carcere, alle guide per i genitori su come affrontare il sexting e i social network. Secondo una ricerca dell’Osservatorio Indifesa su 4mila ragazzi e ragazze tra i 14 e i 26 anni, il 63% ha subìto atti di bullismo e il 19% di cyberullismo ascolta articolo

Il 7 febbraio è la Giornata contro il bullismo e il cybullismo: istituita nel 2017 su iniziativa del Miur, si propone ogni anno di indagare meglio il tema per prevenirlo e debellarlo. Come si legge sul sito del ministero dell’Istruzione, il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni a un coetaneo incapace di difendersi. Secondo l’Osservatorio Indifesa realizzato da Terre des Hommes - insieme a OneDay e alla community di ScuolaZoo - su 4.000 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 26 anni, il 65% dei giovani dichiara di aver subìto una qualche forma di violenza: tra questi il 63% ha subito atti di bullismo e il 19% di cyberbullismo. Fra i tanti modi per discutere di questo tema c’è anche la lettura: per ragazzi o per adulti, alcuni titoli consigliati.

Io dico no al bullismo (Mondadori) Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, e Barbara Tamborini, psicopedagogista, si rivolgono direttamente ai bambini e cercano di risponde a domande molto complesse: come ci si sente a essere emarginati o presi in giro per il proprio aspetto o per la propria diversità? Quali emozioni si scatenano dentro un bullo e nella persona che ha preso di mira? Dieci capitoli per dieci domande. Su tutte, una: cosa fare per difendersi e per difendere gli altri dal bullismo? Gli autori cercano di insegnare ai bambini l'importanza di chiedere aiuto e di riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. Età di lettura: da 10 anni

Ero un bullo (DeAgostini) Ero un bullo di Andrea Franzoso ricorda che anche i bulli si possono redimere: questo libro per ragazzi ripercorre la vita di Daniel Zaccaro, da ex promessa del calcio all'esperienza al Beccaria, dove finisce dopo alcune rapine. Bullo e prepotente alle medie, viene considerato irrecuperabile. Il cambio di rotta arriva grazie all'incontro con don Claudio, il cappellano del carcere. Daniel viene affidato a una comunità che lo aiuterà a cambiare il corso della sua vita e (fra l'altro) a laurearsi in Scienze dell'Educazione. Età consigliata: a partire dagli 11 anni.

Cyberbulli al tappeto (Editoriale scienza) Cyberbulli al tappeto si concentra su come usare i social network e internet in sicurezza, rivolgendosi direttamente ai ragazzi. Una sorta di educazione stradale, ma applicata al web: Il libro mostra in che cosa si traduce il bullismo in rete (esclusione, offese e insulti, diffusione di informazioni imbarazzanti o false, furto di identità...), come distinguerlo dallo scherzo e quali sono gli strumenti pratici per difendersi. Approfondisce cosa sono flaming e denigration, chi è un troll, chi uno stalker. Ci sono anche suggerimenti pratici, per esempio come utilizzare le impostazioni di privacy o il blocco sui principali social. Gli autori sono Davide Morosinotto e Teo Benedetti, l'illustratore è Jean Claudio Vinci. Età di lettura: da 10 anni.

Cyberbullismo. Guida completa per genitori, ragazzi e insegnanti (Reverdito Editore) Per gli adulti una guida è Cyberbullismo. Guida completa per genitori, ragazzi e insegnanti. Si concentra soprattutto sulla variante web del fenomeno: ne tratta le caratteristiche principali, la differenza con il bullismo e le implicazioni psicologiche e legali. Soprattutto, fornisce suggerimenti per la prevenzione e per gli interventi. Gli autori sono Mauro Berti, sovrintendente Capo della Polizia di Stato, Serena Valorzi, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, e Michele Facci, psicologo e consulente tecnico presso il Tribunale di Trento.

Figli di internet. Come aiutarli a crescere tra narcisismo, sexting, cyberbullismo e ritiro sociale (Eriksson) Questo libro cerca di rispondere alla domanda: "Sarò un bravo genitore?" e guida gli adulti nel rapporto degli adolescenti con i videogiochi, il sexting, i social network e il cyberbullismo. Gli autori sono Matteo Lancini e Loredana Cirillo, psicologi e psicoterapeuti.