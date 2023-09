Contro il bullismo la Francia sperimenta corsi d’empatia a scuola

L’ispirazione arriva da Danimarca e Finlandia, che hanno introdotto corsi di empatia per tutte le età già da vent’anni. I risultati sono incoraggianti: dal 2009 al 2018 in Finlandia i casi di bullismo sono scesi dal 16 al 12%. La formula ispirata al Nord Europa e già stata testata in alcune materne di Parigi. Siamo andati nel 18esimo arrondissement a vedere come funziona

Una valigetta con dentro dei libri, delle immagini stampate grandi e tanti piccoli orsi di peluche viola. Il kit “Fri for mobberi”, “liberi dal bullismo”, appare piuttosto semplice. Questo programma di insegnamento dell’empatia brevettato in Danimarca ormai vent’anni fa è da poco - nel 2022 - arrivato in Francia. Non ancora in tutto il Paese, ma precisamente nel 18esimo arrondissement di Parigi. E’ qui infatti che insegna Margot Neauvialle, coordinatrice del progetto per l’associazione Ligue de l’enseignement Paris e promotrice dell’idea fin dal principio. “Ho vissuto 7 anni in Danimarca, dove sono stata formata a questo programma di insegnamento al liceo francese di Copenaghen”, ci racconta. “Mi è sembrato eccellente e ho pensato fosse un peccato non esportarlo”. Per farlo, è necessario che le ong danesi promotrici del metodo “si parlino” con le associazioni francesi impegnate nell’adattarlo a un Paese e a una lingua differenti. Quello a cui assistiamo, quindi, è ancora un progetto pilota. Potrebbe però presto espandersi ben oltre questo quartiere parigino. Il ministro dell’Educazione Gabriel Attal ha infatti annunciato a metà settembre di voler introdurre dei corsi d’empatia in tutte le scuole francesi per combattere il bullismo in aula. La dichiarazione è arrivata dopo che un liceale 15enne di Pois si è tolto la vita dopo esser stato vittima di bullismo in classe.