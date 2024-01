iOs 17.3, ecco le novità dell'ultimo aggiornamento per iPhone

Sarà disponibile in queste ore l'aggiornamento gratuito a iOS 17.3 che Apple ha previsto per gli iPhone, programmato a poco più di un mese di distanza dall’update precedente che aveva introdotto novità come la Registrazione video spaziale, la nuova app Diario, modifiche ad Apple Music e iMessage, oltre che modifiche destinate alla tastiera. Se il dispositivo non eseguirà in automatico l'aggiornamento, basterà seguire il percorso che porta ad impostazioni, generali ed aggiornamento software per iniziare l’operazione sul proprio iPhone.