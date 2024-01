Microsoft batte Apple, è la società che vale di più al mondo

Tra le ragioni dell’ottimo risultato di Microsoft c’è soprattutto l’intelligenza artificiale che incrementa l’ottimismo degli investitori. Dal canto suo Apple sta affrontando alcune difficoltà, dalla disputa per l'Apple Watch ai dubbi sulla domanda per l'iPhone

Microsoft ha agguantato l’ambito titolo, superando Apple e diventando così la società che vale di più al mondo. Ne dà notizia il Financial Times. I titoli di Microsoft salgono del 2,1% per una capitalizzazione di 2.870 miliardi di dollari, sopra quella di Cupertino che perde invece l'1%.

L'intelligenza artificiale

Tra le ragioni dell’ottimo risultato di Microsoft c’è soprattutto l’intelligenza artificiale che incrementa l’ottimismo degli investitori. Dal canto suo Apple sta affrontando alcune difficoltà, dalla disputa per l'Apple Watch ai dubbi sulla domanda per l'iPhone. Microsoft aveva già superato Apple come azienda di maggior valore in una manciata di occasioni dal 2018. Ultima quella nel 2021, quando le preoccupazioni per le carenze della catena di approvvigionamento causate dal Covid avevano affossato il prezzo delle azioni del produttore di iPhone.