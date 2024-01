Prince of Persia: ecco The Lost Crown, il nuovo capitolo della saga

NOW

Risponde alle esigenze dei gamer più incalliti ma anche dei videogiocatori casuali. Il nuovo e ultra-portatile sistema di Lenovo ha un ottimo hardware, controller personalizzabili che possono essere staccati dal corpo principale e, girando con WIndows, può essere utilizzato anche come pc ultra-portatile. Lo abbiamo messo alla prova per un mese, ecco le nostre considerazioni (di Daniele Semeraro)

Un po’ più grande di un cellulare, un po’ più piccolo di un tablet. Lenovo Legion Go è un dispositivo portatile creato da Lenovo appositamente per i videogiocatori. Cuore pulsante, l’app Legion Space che permette di avviare giochi e piattaforme gaming ma Lenovo Legion Go monta a tutti gli effetti una normalissima versione di Windows 11 Home, e quindi può essere utilizzato anche per navigare sul web, guardare film in streaming, e così via.