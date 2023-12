PS5 e Xbox, gli 8 giochi più attesi in uscita nel 2024

Sono molti i titoli di grande interesse in uscita il prossimo anno, a partire dal ritorno della saga di Prince of Persia fino al seguito di Dragon's Dogma. Promettono di stupire anche Enotria: The Last Song, action rpg in stile soulslike ambientato in un mondo ispirato al folclore italiano, e Black Myth: Wukong, gioco d'azione basato sulla novella cinese del 1590 "Il viaggio in Occidente"

Sono molti i videogiochi già annunciati per il 2024 che faranno la gioia degli appassionati di Playstation e Xbox. Ecco alcuni titoli tra quelli che hanno già una data sicura di pubblicazione e quelli annunciati per il prossimo anno.

Banishers: Ghosts of New Eden è ambientato nell’anno 1695 e porterà i giocatori nel New Eden, una regione fredda del Nord America colonizzata da immigrati europei decenni prima degli eventi del gioco. Le terre del New Eden sono dure e contaminate da una "terribile maledizione" mentre il Velo - il confine che separa i vivi dai morti - è sottile anche nella regione. I protagonisti sono Red e Antea, due cacciatori di fantasmi. L'uscita è fissata per il 13 febbraio.

Trentadue combattenti con grafica next-gen si scontreranno in Tekken 8 (in uscita il 26 gennaio), nuovo capitolo del leggendario franchise che porta lo scontro alla nuova generazione. Sia i personaggi nuovi che quelli gia conosciuti sono ritratti con modelli dettagliati costruiti da zero, con ogni goccia di sudore e muscoli definiti per un'esperienza coinvolgente. Il roster include combattenti iconici come Paul Phoenix, King, Marshall Law e Nina Williams e vede il ritorno di Raven dopo aver fatto parte della storia di Tekken 6. Gli appassionati potranno tuffarsi in Arcade Quest, per sfidare i rivali e sbloccare elementi estetici per i combattenti, e nella nuova modalità storia.

Il primo grande appuntamento dell'anno nuovo (18 gennaio) è con Prince of Persia The Lost Crown, un'avventura che si congiunge sia con gli storici capitoli di Prince of Persia sia con la trilogia cominciata con Le Sabbie del Tempo. Qui Il prode Sargon non è il principe di Persia, bensì l'uomo incaricato di salvarlo sconfiggendo temibili creature e mostruose bestie.

Enotria: The Last Song

In uscita probabilmente in primavera, Enotria: The Last Song è un action rpg in stile soulslike ambientato in un mondo ispirato al folclore italiano, che alle solite ambientazioni cupe e tetre contrappone atmosfere calde e luminose. La storia segue le gesta del Senza Maschera, intenzionato a eliminare delle divinità conosciute come Autori per liberare il mondo dal Canovaccio, un'eterna e contorta rappresentazione che mantiene il mondo in una stasi innaturale.

Black Myth: Wukong

In piena estate, il 20 agosto, esce un altro titolo soulslike molto atteso, Black Myth: Wukong, descritto dai suoi autori come un gioco d'azione basato sulla novella cinese del 1590 "Il viaggio in Occidente", con protagonista il re scimmia. I giocatori avranno modo di intraprendere un'avventura che li porterà alla scoperta della mitologia cinese, permettendogli di affrontare creature mostruose e grandi avventure.

Metaphor ReFantazio

In autunno è prevista l'uscita di Metaphor: ReFantazio, gioco sviluppato da alcuni degli autori del celebre Persona e che si svolge in una nazione chiamata Regno Unito di Euchronia. La premessa del gioco è che il regno di Metaphor è sull'orlo dell'abisso, con il giocatore chiamato a salvarlo. Spettacolari boss fight e sezioni di esplorazione tra grandi città e scenari naturali affiancheranno delle cutscene in stile anime.

Star Wars Outlaws

Previsto per il 2024, Star Wars Outlaws è un action adventure ambientato nella Galassia Lontana Lontana e realizzato con lo Snowdrop Engine. Non è solo il comparto grafico ad aver colpito gli appassionati, ma anche la prospettiva di lasciare un pianeta in tempo reale per raggiungerne un altro e prendere parte alle missioni di Kay Vess, la protagonista del gioco, pronta a immergersi nel sottobosco criminale della galassia.