Until Dawn, David F. Sandberg dirigerà l'adattamento cinematografico

I fan del genere survival horror hanno di che gioire. Presto approderà sul grande schermo l'adattamento cinematografico del videogioco per PlayStation Until Dawn. Un progetto ambizioso che, dietro, ha nomi grandi. Il regista sarà infatti David F. Sandberg, lo stesso di Shazam! e Annabelle 2, mentre lo sceneggiatore sarà Gary Dauberman (It: Capitolo 2, The Nun II).

Until Dawn, la trama

Sulla trama di Until Dawn vige il massimo riserbo. Secondo le prime anticipazioni, tuttavia, sarà una sorta di lettera d’amore al genere horror (rigorosamente vietata ai minori).

Nel videogame, otto amici restano intrappolati in uno chalet isolato, nel mezzo delle montagne, durante una vacanza d'inverno. Cinque di loro, usando come esca il ragazzo di cui Hannah è segretamente innamorata, le fanno uno scherzo: le fanno credere di essere sola con lui, per poi sorprenderla con una telecamera. Per la vergogna, Hannah scappa nel bosco. Quando la sorella la raggiunge per confortarla, le due scoprono di essere inseguite da un uomo col lanciafiamme. Nella fuga, Hannah e Beth cadono in un burrone. Ma i loro corpi non verranno mai ritrovati.